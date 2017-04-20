10代女子が最近好きではなくなった男性芸能人
AbemaTVは4月19日、バラエティ番組「業界激震！？マジガチランキング！」を放送し、10代女子が選ぶ「前まで好きだったけど最近好きじゃなくなった男性芸能人」ランキングを発表した。
同番組は、カンニング竹山がMCを務め、10代の男女に“マジガチ”でとったアンケート結果を、大人の事情を無視して紹介していくバラエティ番組。毎週いくつかのランキングを紹介していく中で、この日は、10代の女子が「前まで好きだったけど最近好きじゃなくなった男性芸能人」について答えたアンケート結果をランキングにまとめた。
その結果は次の通り。
☆10代女子が前まで好きだったけど最近好きじゃなくなった男性芸能人（※10代女子503人対象）
1位 櫻井翔（嵐）
2位 福士蒼汰（俳優）
3位 山崎賢人（俳優）
4位 二宮和也（嵐）
5位 向井理（俳優）
6位 山田涼介（Hey! Say! JUMP）
7位 菅田将暉（俳優）
8位 千葉雄大（俳優）
9位 坂口健太郎（俳優）
10位 相葉雅紀（嵐）
11位 香取慎吾（元SMAP）
12位 大野智（嵐）
13位 小栗旬（俳優）
14位 三浦翔平（俳優）
14位 松坂桃李（俳優）
14位 綾野剛（俳優）
14位 大倉忠義（関ジャニ∞）
18位 窪田正孝（俳優）
18位 斉藤司（トレンディエンジェル）
20位 松本潤（嵐）
同番組は、カンニング竹山がMCを務め、10代の男女に“マジガチ”でとったアンケート結果を、大人の事情を無視して紹介していくバラエティ番組。毎週いくつかのランキングを紹介していく中で、この日は、10代の女子が「前まで好きだったけど最近好きじゃなくなった男性芸能人」について答えたアンケート結果をランキングにまとめた。
その結果は次の通り。
☆10代女子が前まで好きだったけど最近好きじゃなくなった男性芸能人（※10代女子503人対象）
1位 櫻井翔（嵐）
2位 福士蒼汰（俳優）
3位 山崎賢人（俳優）
4位 二宮和也（嵐）
5位 向井理（俳優）
6位 山田涼介（Hey! Say! JUMP）
7位 菅田将暉（俳優）
8位 千葉雄大（俳優）
9位 坂口健太郎（俳優）
10位 相葉雅紀（嵐）
11位 香取慎吾（元SMAP）
12位 大野智（嵐）
13位 小栗旬（俳優）
14位 三浦翔平（俳優）
14位 松坂桃李（俳優）
14位 綾野剛（俳優）
14位 大倉忠義（関ジャニ∞）
18位 窪田正孝（俳優）
18位 斉藤司（トレンディエンジェル）
20位 松本潤（嵐）