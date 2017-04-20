¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¸åÆ£°ê¡¢³¤³°±Ç²è¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÈ´Å§¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ú¸åÆ£°ê¡¿¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á4·î20Æü¡Û¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸åÆ£°ê¤¬¡¢Ãæ¹ñ±Ç²è¡ØÈøÇ×Q1¡Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯1¡Ë¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¸åÆ£°ê¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á
Æ±ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²Ú¶£¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Éã¤Î¸Î¶¿¡¦Ãæ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤òºî¤ëÊª¸ì¡£¸åÆ£¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÉ¹»³¤ÎËå¡¦Nancy¤ò±é¤¸¤ë¡£
ÀèÆü¡¢Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¿¼圳»Ô¤Î¡ÖHOLIDAY INN SHENZHEN DONGHUA¡×¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿À©ºîµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÊóÆ»¿Ø¤¬½¸·ë¡£¸åÆ£¤Û¤«¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÍûûÓ¸»¡¢´ÆÆÄ¤ÎÍû¾¾泽¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤½¤·¤Æ¼ç±é¤âÌ³¤á¤ëÍÕ»³¹ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÆ¸çï³þ¡¢Ð²ÚÃÃ¤¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¸åÆ£¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¡¢±Ç²è¤Îºî¤êÊý¤âÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¤¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÕ»³¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ë·È¤ï¤ì¤ë³Ú¤·¤ß¤È´¶¼Õ¡¢¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤Î´üÂÔ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÆ±»þ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬º£²ó¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Âç¤¤¯¥¢¥¸¥¢¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¡¢Âþ¡¹¡¢Á´ÎÏ¤ÇÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1995Ç¯10·î16Æü
½Ð¿È¡§ÂçÊ¬¸©
¿ÈÄ¹¡§156cm
2010Ç¯4·î¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¤Ç³èÌö¤·¡¢2014Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2016Ç¯¤Ï¿Íµ¤ÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ THE STAGE 2016¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¸ÅÅÔ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ê¥Ë¥ï¥Î¥Î¥¢¡Ù¤¬¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¸åÆ£°ê¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á
Æ±ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²Ú¶£¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Éã¤Î¸Î¶¿¡¦Ãæ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤òºî¤ëÊª¸ì¡£¸åÆ£¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÉ¹»³¤ÎËå¡¦Nancy¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢¡²ñ¸«¤Ë¤â½ÐÀÊ
ÀèÆü¡¢Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¿¼圳»Ô¤Î¡ÖHOLIDAY INN SHENZHEN DONGHUA¡×¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿À©ºîµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÊóÆ»¿Ø¤¬½¸·ë¡£¸åÆ£¤Û¤«¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÍûûÓ¸»¡¢´ÆÆÄ¤ÎÍû¾¾泽¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤½¤·¤Æ¼ç±é¤âÌ³¤á¤ëÍÕ»³¹ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÆ¸çï³þ¡¢Ð²ÚÃÃ¤¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¸åÆ£¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¡¢±Ç²è¤Îºî¤êÊý¤âÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¤¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÕ»³¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ë·È¤ï¤ì¤ë³Ú¤·¤ß¤È´¶¼Õ¡¢¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤Î´üÂÔ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÆ±»þ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬º£²ó¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Âç¤¤¯¥¢¥¸¥¢¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¡¢Âþ¡¹¡¢Á´ÎÏ¤ÇÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£¸åÆ£°ê¡Ê¤´¤È¤¦¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1995Ç¯10·î16Æü
½Ð¿È¡§ÂçÊ¬¸©
¿ÈÄ¹¡§156cm
2010Ç¯4·î¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¤Ç³èÌö¤·¡¢2014Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2016Ç¯¤Ï¿Íµ¤ÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ THE STAGE 2016¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¸ÅÅÔ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ê¥Ë¥ï¥Î¥Î¥¢¡Ù¤¬¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£