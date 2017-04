映画『アメイジング・スパイダーマン2』『ディーン、君がいた瞬間(とき)』などで知られる俳優のデイン・デハーンが、娘の誕生をInstagramで報告した。

デインと2012年に結婚した女優のアンナ・ウッドにとって初めての子供。赤ちゃんの写真と共に「この世界にようこそ、ボウイ・ローズ・デハーン」と名前も発表。その後も、ボウイちゃんを抱いている写真を投稿し「ボウイ、君は赤ちゃんじゃない。僕の友達だ」と書いている。

アンナのInstagramによると、赤ちゃんは生後2週間だそう。アンナは生まれた時の写真も投稿し「2週間前、わたしのハートは何億、何兆倍にも大きくなった」とキャプションを付けている。

デインはリュック・ベッソン監督の新SF大作『ヴァレリアン・アンド・ザ・シティ・オブ・ア・サウザンド・プラネッツ(原題) / Valerian and the City of a Thousand Planets』が2018年に日本で公開される予定。(澤田理沙)