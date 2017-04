「iPhone8」のものとされる新たな図面が流出しました。縦に並んだデュアルカメラと、背面に移動したTouch IDセンサーが特徴です。

Apple関連で数多くのリーク情報を流してきたソニー・ディクソン氏が、「iPhone8」の図面とされる画像をTwitterに投稿しました。中国語の書かれたゴム印などから、工場内部で用いられる図面と考えられます。



デュアルカメラが縦に並び、指紋センサーのTouch IDがAppleロゴの下に配置されているのは、先日Foxconnの工場から流出したとされる画像と同様です。



iPhone 8 looks to be taking a new direction pic.twitter.com/mG19bcDYiC

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) 2017年4月19日