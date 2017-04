位置情報サービスの利用をすでに許可していれば、ロケーション履歴をオンにするだけでタイムラインに記録されるようになります。

タイムラインでは1日の履歴を見たり編集したりできます。





画面右上のカレンダーをタップすれば、以前の記録を見ることができます。その隣にある【・・・】をタップすれば場所を追加したり、タイムラインを削除したりできます。





Google マップのタイムラインをオフにする方法

データの収集を停止しましょう。タイムラインを開き、画面右上の【・・・】をタップし、メニューの【設定】をタップします。





「ウェブとアプリのアクティビティ」と「ロケーション履歴」をいずれもオフにしましょう。収集済みのデータは【ロケーション履歴をすべて削除】で消せます。

タイムラインを使い始めれば、1日の行動がiPhoneとGoogle アカウントに記録されることになります。他人にタイムラインを覗き見される恐れがあるので、iPhoneの取り扱い・Google アカウントのセキュリティには注意しましょう。

