ミスタードーナツの新業態「ミスタードーナツ トゥゴー(Mister Donut to go)」の新店舗が、新宿小田急エースと池袋ショッピングパーク内にオープンする。オープン日はそれぞれ2017年4月17日(火)、4月19日(水)。

「ミスタードーナツ トゥゴー」は、ミスタードーナツにギフト要素をプラスしたテイクアウト専門店。2016年11月に神奈川県横浜市に第1号店の「ミスタードーナツ トゥゴー 三ツ境ライフショップ」がオープン、今回出店する2店舗は東京都内初の店舗となる。

自宅用のおやつにとどまらず、いつでも気軽にギフトを購入できる店舗として、ミスタードーナツで販売している「ポン・デ・リング」などの人気ドーナツや期間限定ドーナツに加え、「ミスタードーナツ トゥゴー」限定ギフトセットもラインナップ。

限定ギフトセットは、ミニサイズのもちもちとした食感の生地にカラフルな5種のフレーバーチョコをコーティングした3種のドーナツをそれぞれ専用ボックスにセットした「to go アソートセット・リング」「to go アソートセット・ボール」「to go アソートセット・チュロ」の、カラフルでかわいらしい見た目の3種類が用意されている。

【店舗情報】

■ミスタードーナツ トゥゴー 新宿小田急エースショップ

オープン日:2017年4月17日(火)

住所:東京都新宿区西新宿1丁目西口地下街1号

TEL:03-5323-3030

営業時間:月〜土 10:00〜22:00、日・祝 10:00〜21:00 ※年中無休

■ミスタードーナツ トゥゴー 池袋ショッピングパークショップ

オープン日:2017年4月19日(水)

住所:東京都豊島区南池袋1-29-1池袋ショッピングパーク内

TEL: 03-5396-8288

営業時間:月〜土 10:00〜20:30、日・祝 10:00〜20:00 ※年中無休

外部サイト