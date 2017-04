#Souvenir 旅先での購入品 (スタバ以外も含めると、 これの2〜3倍😂) . #starbucksmacau #starbucksThailand #starbucksShanghai 渋いCityシリーズをメインで買い、 頑張って持って帰って来ました💦 今までは行った都市の分しか 買って帰っていませんでしたが、 段々とこのシリーズが切り替わって 来ているので… とりあえず一緒に並んでいる 都市のもまとめてget😅 #YourAreHereCollection も😁 #STARBUCKS #スターバックス #スタバ #스타벅스 #星巴克 #スタバカード #starbuckscard

