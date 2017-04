タカラトミーアーツから、いろいろなポーズで“ちょっこり”できて楽しい記念撮影ができる“SNS時代”のぬいぐるみ『ディズニーキャラクター/ちょっこりさん』が2017年4月27日に発売!

ディズニーキャラクターたちが全18種類の手軽なサイズ感のぬいぐるみになって登場します♪

価格:希望小売価格 各1,000円(税抜)

発売日:2017年4月27日予定

本体サイズ:W 105mm×H 140mm×D 60mm(ミッキー)

取扱い場所:全国の雑貨店、量販店、玩具専門店などのぬいぐるみ売場ほか

タカラトミーアーツより、人気の「ぬい撮り」を手軽にできるぬいぐるみシリーズ『ちょっこりさん』が登場!

その第1弾として『ディズニーキャラクター/ちょっこりさん』全18種が2017年4月27日(木)に発売されます。

『ちょっこりさん』は、SNSを中心に人気を集めている 「ぬい撮り」を様々なポーズで楽しむことができるぬいぐるみシリーズ。

ぬいぐるみが旅をしたり、食事をしたり、まるで生きているかのような写真を撮ることができる「ぬい撮り」は、何気ない生活シーンも楽しい写真になることで人気を集めています。

その「ぬい撮り」をより楽しめる工夫が盛りだくさんの『ちょっこりさん』

キュートなディズニーキャラクターのぬいぐるみが、日常の一コマを素敵な写真に変えてくれそうです。

両手足を揃え行儀よく座る『ちょっこりさん』オリジナルのポーズには「ぬい撮り」がもっと楽しくなる3つの仕掛けが隠されています。

通常のぬいぐるみよりお尻部分の面積を広くして平らにしているので、どこでも“ちょっこり”安定しておすわりできます!

両腕は縁に引っかけられるようになっていて、 “ちょっこり”顔を出すポーズも♪

両手は繋ぎ合わせているので、ペンやスプーンなどを持たせることもできます☆

かわいいポージングができるので、「ぬい撮り」がますます楽しくなりそう!

©Disney ©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard