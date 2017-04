「なんでも直せます」と自称するメモが、「皮肉すぎる」と米ソーシャルサイト・redditで話題を呼んでいます。



redditユーザーのsilence_hrさんが投稿した写真には、あるショッピング・モールの整備・修繕室のドアに貼られた1枚の紙が写っています。そして、その紙には次のように書いてあったのです。



「Mall Maintenance Shop - We can repair anything. (Please knock hard on the door. The bell doesn't work)」

モールのメンテナンス室 ー なんでも直せます。(ドアを大きな音で叩いて下さい。ドアの呼び鈴、故障中)



「なんでも直せます」と最初に言っておきながら、呼び鈴が壊れたままという状況に、思わず「直せよ」と、総ツッコミとなりました。



この自己矛盾を起こしているメモに対して、redditのコメント欄には「これ、ギャグ?」「いや、直せるけど、あえて直さないだけ」「彼らにとっては『ドアを大きな音で叩く』ってのが解決法で、修理されたって意味なんだよ」といった様々なコメントが寄せられています。