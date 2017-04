2017年4月10日(月)にアニメ「ユーリ!!! on ICE」Blu-ray&DVD第6巻の特典情報が解禁された。それに伴い同ディスクの特典映像、ユーリ・プリセツキーのエキシビジョン「Welcome to The Madness」の完全新作アニメーションを一部公開。ファンからは「うわ、これ美し過ぎ… 永遠に見ていられるやつだ」との声が上がっている。

同映像ではユーリが、サングラスに紫のジャケット、金色のアクセサリーを身に着けて登場。ロックなサウンドのBGMと共に、キレのあるパフォーマンスをみせている。

これにはファンから「エキシビジョンのユーリがエロすぎるううう!」「かっこよすぎて震えがとまらない」「この映像はやばい! こんなん購入確定やん!」との声が上がっており、興奮を抑えられない様子。

またフィギュアスケートの優雅なイメージとは一線を隠したロックテイストの衣装にも注目が集まっている。これまでユーリは妖精と呼ぶにふさわしい衣装で試合に挑んできた。しかし今回の衣装は、どちらかといえばユーリの私服に近い“ガラの悪い”ものに。そのためファンの間では「本当の意味で“ユーリ”らしい演技! 普段のヤンキーぽさが発揮されてる」「PVラストのグラサンぶん投げるところとかユーリらしくてニヤニヤしちゃった」という声もちらほら。

ちなみに今回のエキシビジョンは、アニメ「ユーリ!!! on ICE」Blu-ray&DVDの第1巻から第6巻までをすべて購入することで手に入る「久保ミツロウ描き下ろしマンガ」の内容と連動しているとのこと。漫画を読むことで特典映像がさらに楽しめるつくりとなっている。