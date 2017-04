01.

ハッピーアワーって何?

全然ハッピーじゃないの…

02.

金曜も土曜も

出かけるなんて嫌

03.

断りすぎて

友だちに怒られる

04.

結婚式は小さく挙げたい

本当に親しい人だけで十分

05.

ひとり旅?

むしろ大好き!

06.

知り合いに会ったら逃げる

だって話したくないんだもん…

07.

スポーツイベントに

参加するのは苦手

08.

飛行機は絶対

「窓側」がいい

Licensed material used with permission by Elite Daily