今夏『24時間テレビ』嵐櫻井・NEWS小山・KAT-TUN亀梨、合同でメインパーソナリティー
人気グループ・嵐の櫻井翔、NEWSの小山慶一郎、KAT-TUNの亀梨和也が、今夏に放送される日本テレビ系『24時間テレビ40 愛は地球を救う』のメインパーソナリティーを合同で務めることが、きょう15日放送の同局系『嵐にしやがれ』3時間スペシャルで発表された。今年のテーマは「告白」、8月26・27日に放送される。
【昨年は】林家たい平完走『笑点』メンバー感動の祝福
櫻井は過去に4度、小山は2度、亀梨も1度、それぞれグループでメインパーソナリティーの経験があり、心強いメンバーがそろった。現在同局で、櫻井は『NEWS ZERO』（月〜木 後11：00、金 後11：30）、小山は『news every.』（月〜金 後3：50）、亀梨は『Going! Sports ＆ News』（土・日 後11：55）とそれぞれ番組キャスターを務めている。
◆過去10年の同番組のパーソナリティーとマラソンランナー
第39回 メインパーソナリティー：NEWS
チャリティーパーソナリティー：波瑠
マラソンランナー：林家たい平
第38回 メインパーソナリティー：V6 ＆ Hey! Say! JUMP
チャリティーパーソナリティー：松下奈緒
マラソンランナー：DAIGO
第37回 メインパーソナリティー：関ジャニ∞
チャリティーパーソナリティー：杏
マラソンランナー：城島茂（TOKIO）
第36回 メインパーソナリティー：嵐
チャリティーパーソナリティー：上戸彩
マラソンランナー：大島美幸（森三中）
第35回 メインパーソナリティー：嵐
チャリティーパーソナリティー：新垣結衣
マラソンランナー：佐々木健介＆北斗晶ファミリー
第34回 メインパーソナリティー：関ジャニ∞
チャリティーパーソナリティー：堀北真希
マラソンランナー：徳光和夫
第33回 メインパーソナリティー：TOKIO
チャリティーパーソナリティー：米倉涼子
マラソンランナー：はるな愛
第32回 メインパーソナリティー：NEWS
チャリティーパーソナリティー：菅野美穂
マラソンランナー：イモトアヤコ
第31回 メインパーソナリティー：嵐
チャリティーパーソナリティー：仲間由紀恵
マラソンランナー：エド・はるみ
第30回 メインパーソナリティー：タッキー＆翼
チャリティーパーソナリティー：黒木瞳、新庄剛志
マラソンランナー：萩本欽一
【昨年は】林家たい平完走『笑点』メンバー感動の祝福
櫻井は過去に4度、小山は2度、亀梨も1度、それぞれグループでメインパーソナリティーの経験があり、心強いメンバーがそろった。現在同局で、櫻井は『NEWS ZERO』（月〜木 後11：00、金 後11：30）、小山は『news every.』（月〜金 後3：50）、亀梨は『Going! Sports ＆ News』（土・日 後11：55）とそれぞれ番組キャスターを務めている。
◆過去10年の同番組のパーソナリティーとマラソンランナー
第39回 メインパーソナリティー：NEWS
チャリティーパーソナリティー：波瑠
マラソンランナー：林家たい平
第38回 メインパーソナリティー：V6 ＆ Hey! Say! JUMP
チャリティーパーソナリティー：松下奈緒
マラソンランナー：DAIGO
第37回 メインパーソナリティー：関ジャニ∞
チャリティーパーソナリティー：杏
マラソンランナー：城島茂（TOKIO）
第36回 メインパーソナリティー：嵐
チャリティーパーソナリティー：上戸彩
マラソンランナー：大島美幸（森三中）
第35回 メインパーソナリティー：嵐
チャリティーパーソナリティー：新垣結衣
マラソンランナー：佐々木健介＆北斗晶ファミリー
第34回 メインパーソナリティー：関ジャニ∞
チャリティーパーソナリティー：堀北真希
マラソンランナー：徳光和夫
第33回 メインパーソナリティー：TOKIO
チャリティーパーソナリティー：米倉涼子
マラソンランナー：はるな愛
第32回 メインパーソナリティー：NEWS
チャリティーパーソナリティー：菅野美穂
マラソンランナー：イモトアヤコ
第31回 メインパーソナリティー：嵐
チャリティーパーソナリティー：仲間由紀恵
マラソンランナー：エド・はるみ
第30回 メインパーソナリティー：タッキー＆翼
チャリティーパーソナリティー：黒木瞳、新庄剛志
マラソンランナー：萩本欽一