『24時間テレビ40 愛は地球を救う』メインパーソナリティーに櫻井、小山、亀梨

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　人気グループ・嵐の櫻井翔、NEWSの小山慶一郎、KAT-TUNの亀梨和也が、今夏に放送される日本テレビ系『24時間テレビ40 愛は地球を救う』のメインパーソナリティーを合同で務めることが、きょう15日放送の同局系『嵐にしやがれ』3時間スペシャルで発表された。今年のテーマは「告白」、8月26・27日に放送される。

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　櫻井は過去に4度、小山は2度、亀梨も1度、それぞれグループでメインパーソナリティーの経験があり、心強いメンバーがそろった。現在同局で、櫻井は『NEWS　ZERO』（月〜木　後11：00、金　後11：30）、小山は『news every.』（月〜金　後3：50）、亀梨は『Going! Sports ＆ News』（土・日　後11：55）とそれぞれ番組キャスターを務めている。

◆過去10年の同番組のパーソナリティーとマラソンランナー

第39回　メインパーソナリティー：NEWS
　　　　チャリティーパーソナリティー：波瑠
　　　　マラソンランナー：林家たい平

第38回　メインパーソナリティー：V6 ＆ Hey! Say! JUMP
　　　　チャリティーパーソナリティー：松下奈緒
　　　　マラソンランナー：DAIGO

第37回　メインパーソナリティー：関ジャニ∞
　　　　チャリティーパーソナリティー：杏
　　　　マラソンランナー：城島茂（TOKIO）

第36回　メインパーソナリティー：嵐
　　　　チャリティーパーソナリティー：上戸彩
　　　　マラソンランナー：大島美幸（森三中）

第35回　メインパーソナリティー：嵐
　　　　チャリティーパーソナリティー：新垣結衣
　　　　マラソンランナー：佐々木健介＆北斗晶ファミリー

第34回　メインパーソナリティー：関ジャニ∞
　　　　チャリティーパーソナリティー：堀北真希
　　　　マラソンランナー：徳光和夫

第33回　メインパーソナリティー：TOKIO
　　　　チャリティーパーソナリティー：米倉涼子
　　　　マラソンランナー：はるな愛

第32回　メインパーソナリティー：NEWS
　　　　チャリティーパーソナリティー：菅野美穂
　　　　マラソンランナー：イモトアヤコ

第31回　メインパーソナリティー：嵐
　　　　チャリティーパーソナリティー：仲間由紀恵
　　　　マラソンランナー：エド・はるみ

第30回　メインパーソナリティー：タッキー＆翼
　　　　チャリティーパーソナリティー：黒木瞳、新庄剛志
　　　　マラソンランナー：萩本欽一