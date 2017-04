神奈川, 日本 / Kanagawa, Japan #鎌倉おてらCafe 🏠 #OteraCafe . 👱 一日歩き回って暑かったから#和菓子 のお供は#アイスコーヒー が良いわネ ウメちゃんいない間に食べちゃいまショ きっとこれはアジサイよ⤴ えっ!#ナデシコ デスカー . 👱 Kamakura Buddha's #Cafe is usual #coffee shop and also Buddhist #temple. You can meet in Buddhism priest in this shop. 6月 June 2016 本当に#お寺 が運営してるカフェで、お店に僧侶の方もいるのヨ めずらしい#阿弥陀如来 様の立像にもお会いできちゃったデス . 👱 #ABC少女エマ / #ABCFlickorEmma

A post shared by ウメ(ume) (@life_of_ume) on Jun 10, 2016 at 8:18pm PDT