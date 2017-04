20〜30代男性を中心に飲まれている エナジードリンク 。栄養 ドリンク 先進国だった日本へ、オーストリアから2005年にレッドブルという黒船が上陸するや、若者の圧倒的な支持を得、その後、アメリカからモンスターも上陸、市場を席巻している。国内大手メーカーも負けじとエナジードリンクを開発して投入しているが、この二強の牙城を崩せず欧米勢の後塵を拝している。そんな中、近年、地方メーカーによる「ご当地エナジードリンク」が熱い。地元の特色を存分に活かして、かなり“振り切った”製品を開発しているのだ。そんな「ご当地エナジードリンク」の中から、特にインパクトの強い3本を紹介したい。◆アニメのエナジードリンクがファン待望の製品化!「鴨川エナジー」(千葉県)千葉県鴨川市を舞台にしたアニメ『輪廻のラグランジェ』(2012年・チバテレビ、読売テレビ系放送)に登場し、アニメの重要な要素を担ったドリンク「鴨川エナジー」。舞台となった2032年の鴨川市で市民に愛飲されているエナジー系ドリンクという設定で、主人公の女子高生も愛飲していた。それが多くのファンの声に応えて2013年6月に商品化され、鴨川市内で発売されているのだ。⇒【写真】はコチラ https://nikkan-spa.jp/?attachment_id=1317717 実際に再現された「鴨川エナジー」は、缶ではなく、瓶詰めで、グリーンをベースにした色調。ラベルに「強炭酸」とあるように、飲むと強めの炭酸が刺激的だ。成分にはこんぶ等の褐藻類に多く含まれる海のエキス「アルギン酸」や、ハチミツなどが含まれている。アルギン酸は、天然の食物繊維として知られ、血圧の上昇を抑制する効果やコレステロール値を下げる効果、ダイエットに対する効果、動脈硬化を予防する効果などがある。海産資源の豊かな鴨川では、アルギン酸を抽出する工場もある。「鴨川エナジー」は発売直後から予想だにしない大反響を受け、アニメファンのみならず、観光客や市民からの広い支持により、基本的に鴨川市内限定の販売にも関わらず、発売から9ヶ月ほどで33000本以上が製造・販売されている。現在はネットでの販売も行われている。アニメの枠組みから飛び出し、まさにご当地エナジードリンクとしての確固たる地位を築きつつある鴨川エナジーを飲み干して、パワー全開でこれから暑くなる季節を乗り切ろう! まるっ!!!◆地元オレンジ、湘南ゴールドを使用!「湘南ゴールドエナジー」(神奈川県)若者が賑わう街、湘南で飲まれているエナジードリンクが「湘南ゴールドエナジー」だ。「湘南ゴールド」とは、神奈川県が開発した新感覚オレンジで、高い糖度と爽やかな香りからスイーツなど加工品に多数採用されている、新世代柑橘である。湘南ゴールドエナジーは、その湘南ゴールドを使用し、爽やかなオレンジフレーバーが効いて誰でも飲みやすいエナジードリンクだ。開発者の守屋佑一さんは、元々、JAで農業の指導員だったが、現在は森永牛乳小田原販売の子会社UMEMARU.incで商品開発などに携わっている。きっかけは、エナジードリンクを愛飲していた守屋氏が、小田原近辺でしか栽培されてない湘南ゴールドで何かに使えないかと思っていた時に、ふと、「農産物でエナジードリンクって面白いな」と思いついたという。味に関してもかなりこだわった。普通のみかんよりも糖度が高くジューシーな湘南ゴールドの味の再現が難しかったが、エナジードリンク評論家の福田慎一郎氏に監修してもらい、合計4種類くらいの味を工場に作ってもらったという。最終的には自分で飲んで、飲み終わった後のケミカルさがあまりなくて、湘南ゴールドの柑橘系の後味も良く出ている今の味に決めた。湘南ゴールドエナジーは小田原市内のコンビニや、県外でも一部のドン・キホーテ、また通信販売でも購入できる。成分もレッドブルなどに負けず、アルギニン、ビタミンB2、B6、B12、カフェインなどを配合し、サーフィン、登山、ドライブなど湘南のさまざまなシーンにピッタリの1本だ。◆阿波踊り専用エナジードリンク「アワライズ」(徳島県)世界にもその名を知られた400年の歴史を持つ徳島伝統の夏祭りである「阿波踊り」。日本三大盆踊りの一つとして、興奮と熱気の渦に包まれる阿波踊りで最高のパフォーマンスを発揮したい時のために開発されたエナジードリンク、それが「アワライズ」である。アルギニン、ビタミンB2、B6、B12、カフェインが配合された本格派でありながら、炭酸とゆず果汁の香りがマッチした、刺激がありながら女性でも飲みやすいエナジードリンクだ。「ゆず」は徳島県が全国第2位の生産量を誇る特産品だ。開発のきっかけは、社長の閃きだという。当時すでにレッドブルやモンスターといった海外発のエナジードリンクがシェアを独占し、日本の文化や価値観を反映したエナジードリンクはまだほとんどなかった。だが徳島での阿波踊りを見ていた時にふと、「飲んで元気に踊れるドリンク」があると面白いだろうなと考え、着想から1年後、アワライズ誕生につながった。阿波踊り文化を具現化した「ドリンク」を開発して、時期や地域を問わずに阿波踊りを広めていく旗振り役に育てたいというコンセプトは、パッケージにも表れている。男踊りと女踊りのイラストと阿波踊りで唄われる「♪ハアラ エライヤッチャ エライヤッチャ ヨイ ヨイ ヨイ ヨイ」で知られる『阿波よしこの』の歌詞の一部が英語で書かれている。「♪踊る阿呆に見る阿呆 同じ阿呆なら踊らにゃ損々」は「The dancers are fools, The viewers are fools, As all are fools, Join in and don’t lose out!」だ。全く新しい発想の製品だったため、発売当初は特に阿波踊り関係者の評価が分かれたが、今では阿波踊りの有名連の踊り子たちも飲んでくれているという。今や阿波踊りは徳島県内だけでなく、東京都の「東京高円寺阿波おどり」や埼玉県越谷市の「南越谷阿波踊り」ほか、全国各地で踊られており、阿波踊りで最高のパフォーマンスを発揮したい人は、必飲であろう。徳島県外でも徳島県アンテナショップや通信販売で購入できる。成分は100mlあたりアルギニン120mg、カフェイン32mgなど、レッドブル並みに配合。阿波踊りだけでなく普段の生活で、「阿波踊りの元気にあやかりたい!」人たちの期待も裏切らない飲み心地だ。※参考:松永政司・深野真季子著『どれ飲む? いつ飲む? エナジードリンク・栄養ドリンクのすべて』(育鵬社)より<取材・文/日刊SPA!編集部>