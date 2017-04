01.

本当に自分が「好きなこと」

知ってる?

02.

自分にしかできないことを

見つける

03.

誰よりも目を引く

魅力的な履歴書をつくる

04.

ネットワークを

広げること

05.

お金よりも

「経験」に焦点を当てる

06.

粘り強く

諦めないこと

Licensed material used with permission by Elite Daily