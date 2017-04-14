½Õ¤Ï¡É¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼¾¡É&¡È»ç³°Àþ¥±¥¢¡È¤¬¤¤¤¤¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡ÖÈþÇòÆý±Õ¡×8Áª
½ÕÀè¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡È¥Ù¥¿¥Ù¥¿´¶¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿»ç³°Àþ¥±¥¢¤â¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÎÉ¤¤¤«¡Ä¤ÈÇº¤Þ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡É¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÊÝ¼¾¡õ¡É»ç³°Àþ¥±¥¢¡É¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¡ÖÈþÇòÆý±Õ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
B.A¡¿B.A ¥¶ ¥ß¥ë¥¯S¡¡21,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÅµ¡§@cosme¤è¤ê
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ï¥ê´¶¤È¥¯¥ê¥¢¤Êµ±¤¤ËËþ¤Á¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤½ÀÈ©¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥µ¥Þ¡¼¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥ß¥ë¥¯¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÝ¼¾À®Ê¬¥¹¥®¥Ê¥¨¥¥¹¡¢B.AÆÃÍ¤Î¹âµ¡Ç½À®Ê¬¡¢Åü²½¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÝ¼¾À®Ê¬EG¥¯¥ê¥¢¥¨¥¥¹¡¢YAC¥¨¥¥¹ÇÛ¹ç¡£¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥ß¥ë¥¯¤¬Í»¹ç¤·¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ÊÝ¼¾Ëì¡Ö¥ß¥¹¥È¥À¡¼¥Þ¥ë¥Ù¡¼¥ë¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥ë¥·¥Î¡¼¥ë(R)¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥¿¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£¡É¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼¾¡É&¡È»ç³°Àþ¥±¥¢¡È¤Î¡ÖÈþÇòÆý±Õ¡×¢
¥¨¥¯¥µ¡¼¥¸¥å¡¿¥¨¥¯¥µ¡¼¥¸¥å¥Û¥ï¥¤¥È ¥Ô¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥È ¥ß¥ë¥¯ II¡¡3,240±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÅµ¡§@cosme¤è¤ê
¤Þ¤ë¤Ç³ÑÁØ¤¬¡È¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¥¿¥ó¥¯¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤«¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ò°ìÆüÃæ¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÈ´·²¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤«¤é¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âµ±¤¯¤è¤¦¤ÊÇòÈ©¤Ë¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´¶¿¨¤Ç¡¢È©¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÎÊÝ¸îËì¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¡É¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼¾¡É&¡È»ç³°Àþ¥±¥¢¡È¤Î¡ÖÈþÇòÆý±Õ¡×£
¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥Ü¡¼¥Æ¡¿Ä«¤ÎÈþÇòÆý±Õ SPF50+ PA++++ ¤·¤Ã¤È¤ê¡¡3,240±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÅµ¡§@cosme¤è¤ê
¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏÄã²¼¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë»ç³°ÀþAÇÈ¤â¡¢¥·¥ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë»ç³°ÀþBÇÈ¤â¤·¤Ã¤«¤êËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥»¥é¥ß¥É¥±¥¢À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç1ÆüÃæ¤¦¤ë¤ª¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥«¥â¥ß¥éETÇÛ¹ç¤Ç¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£²½¾Ñ²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Û¤Î¤«¤Ê²Ö¼¶¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£¡É¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼¾¡É&¡È»ç³°Àþ¥±¥¢¡È¤Î¡ÖÈþÇòÆý±Õ¡×¤
¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥·¥â¡¿ÌôÍÑUV ¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼ ¥Ö¥é¥¤¥È¡¡4,860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÅµ¡§@cosme¤è¤ê
¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥Ù¡¼¥ë¤¬»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¡¢¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¡¢¤¹¤Ã¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁÇÈ©¤ËÀ°¤¨¤ëÆüÃæÍÑÌôÍÑÈþÇòÆý±Õ¤Ç¤¹¡£UV-A¤ÈUV-B¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¡¢»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤¯¤¹¤ß¤¬¤Á¤ÊÈ©¤ò¡¢ÌÀ¤ë¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¿§¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¡É¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼¾¡É&¡È»ç³°Àþ¥±¥¢¡È¤Î¡ÖÈþÇòÆý±Õ¡×¥
DHC¡¿ÌôÍÑ¥«¥àC¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Ç¥¤¥ß¥ë¥¯¡¡2,366±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÅµ¡§@cosme¤è¤ê
ÈþÇò¡¦ÊÝ¼¾¡¦UV¥±¥¢¤ò1ËÜ¤Ç¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬d¥±¥¤¥ë¡¢¤Î¤Ó¤¬¤è¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤ÎÆüÃæÍÑÆý±Õ¤Ç¤¹¡£»ç³°Àþ¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ¼¾ÎÏ¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý¤Ê¤ÉÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥ß¥ë¥¯¤¬È©¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¥Ä¥ä´¶¤ËËþ¤Á¤¿È©¤ò±é½Ð¡£²½¾Ñ²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¼ó¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ë¤â¡£Ìµ¹áÎÁ¡¢¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¢¹çÀ®Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡£¡É¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼¾¡É&¡È»ç³°Àþ¥±¥¢¡È¤Î¡ÖÈþÇòÆý±Õ¡×¦
¥¥å¥ì¥ë¡¿ÈþÇòÆý±Õ¡¡2,484±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÅµ¡§@cosme¤è¤ê
´¥ÁçÀÉÒ´¶È©¤ò¹Í¤¨¤¿Äã»É·ãÀ¤ÎÈþÇòÆý±Õ¤Ç¤¹¡£½á¤¤À®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ÑÁØ¤Î¿¼Éô¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¿»Æ©¡£È©ËÜÍè¤Î¥»¥é¥ß¥É¤ÎÆ¯¤¤òÊä¤¤¡¢³°Éô»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È½á¤¤¤ËËþ¤Á¤¿È©¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬(¥«¥â¥ß¥éET)¤¬¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤®¡¢¤¯¤¹¤ß´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë½á¤¤È©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£¡É¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼¾¡É&¡È»ç³°Àþ¥±¥¢¡È¤Î¡ÖÈþÇòÆý±Õ¡×§
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥° Æý±Õ II ¤·¤Ã¤È¤ê¡¡1,836±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÅµ¡§@cosme¤è¤ê
ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¤Î»ýÂ³·¿¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤äÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÈ©¤Î±ü¤Î³ÑÁØ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ÎÌôÍÑÈþÇòÆý±Õ¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¥¿¥¤¥×¡£¡É¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼¾¡É&¡È»ç³°Àþ¥±¥¢¡È¤Î¡ÖÈþÇòÆý±Õ¡×¨
SK-II¡¿R.N.A. ¥Ñ¥ï¡¼ ¥é¥Ç¥£¥«¥ë ¥Ë¥å¡¼ ¥¨¥¤¥¸¡¡12,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ÐÅµ¡§@cosme¤è¤ê
R.N.A.¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ßÇ»½Ì¥Ô¥Æ¥éTM¤È¥¯¥í¥ì¥é¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢ÈþÍÆÆý±Õ¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÎÆý±Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢È©¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¥Ï¥êÈ©¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÄ¹»þ´ÖÍ¿¤¨¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¤ÊÁÇÈ©¤Ø¡£
½ÕÀè¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¡È¥Ù¥¿¥Ù¥¿´¶¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡¢¡È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤ÎÆý±Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡É»ç³°Àþ¥±¥¢¡É¤â½ÐÍè¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¡Ö½á¤¤¤òÅ»¤Ã¤¿ÈþÇòÈþ¿Í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª