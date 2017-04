#atsushizm あ〜、久しぶりに酔っ払った‼︎(笑)やめろよ〜、Moss(スタッフです)〜‼︎という瞬間(笑)顔パンパンだし、ブサイク過ぎて、載せるの迷ったけど、まぁ、#atsushizm だし、こういうのも一枚くらいいいか(笑)最近、自分の写真載せてなかったし‼︎しかし、ブッサイクやなぁ〜(笑)でも、楽しかったからアリか…(笑)ちゃんと、海外でも、"It's Show Time" のTシャツは、着ています‼︎たまの息抜き‼︎明日からまた、勉強、トレーニングがんばろっと‼︎おやすみなさい〜(^_^) Wow, it's been awhile since I last got this drunk !!lol "Quit it" A photo of me while my staff Moss @mosskitayama trying to ..... . My face is swollen, I look ugly, I thought about not posting it but oh well, this is what #atsushizm is all about. lol I haven't posted a selfie recently but geez, I look ugly!! lol But it was a really fun night!! I'm wearing the "It's Show Time" tee abroad as well !! Gonna start studying English and workout tomorrow!! good night〜 (^_^) #selfierkout tomorrow!! good night〜 (^_^) #selfie

A post shared by EXILE ATSUSHI (@exile_atsushi_official) on Apr 13, 2017 at 11:55am PDT