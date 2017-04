イギリスの人気グループ「ワン・ダイレクション」のハリー・スタイルズが、現地時間5月12日にデビューアルバムをリリースすることが分かった。

「ワン・ダイレクション」は現在活動休止中で、ハリーは現地時間7日にデビューシングル「Sign of the Times」をリリースした。

そして、そんなハリーが現地時間13日に、自身がピンクの水のようなところに浸かっている写真と10曲のトラックリストをツイッターにアップ。さらに濡れた上半身裸の背中の写真を公開して、「HARRY.STYLES //12.MAY.17//」と投稿しており、アルバムは「ハリー・スタイルズ」というセルフタイトルのようである。

ハリーのアルバムはファン(FUN.)の「We Are Young」やマーク・ロンソンの「Uptown Funk」を手がけたジェフ・バスカーがプロデュースしていると音楽誌「ビルボード」は伝えており、ほかにもアレックス・サリビアン、タイラー・ジョンソン、キッド・ハープーンらもプロデューサーとして参加している。

ハリーは現地時間15日にテレビ番組「サタデー・ナイト・ライブ」でパフォーマンスを披露する予定だ。

■ハリー・スタイルズのデビューアルバムのトラックリスト

1.Meet Me in the Hallway

2.Sign of the Times

3.Carolina

4.Two Ghosts

5.Sweet Creature

6.Only Angel

7.Kiwi

8.Ever Since New York

9.Woman

10.From the Dining Table