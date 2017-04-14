【熊本地震1年】「ドラえもん」「コナン」人気キャラが南阿蘇鉄道復興を応援 特別列車運行
昨年4月14日に発生した熊本地震からきょう14日で1年。地震で被災し、今でも一部区間の運休が続く南阿蘇鉄道の復興支援プロジェクトの一環として「小学館」全面協力のもと、漫画家・原作者117名の応援イラストを乗せた復興特別列車「がんばれクマモト！マンガよせがきトレイン」が15日より期間限定で高森駅―中松駅間にて運行されることが明らかになった。
【写真】人気キャラが熊本復興を願って集結
特別列車には「ドラえもん」「名探偵コナン」「ゴルゴ13」「うる星やつら」「タッチ」などの人気キャラクターがデザインされており、多くの漫画家・原作者からの励ましの言葉なども書かれている。運行は8月末までを予定。
15日には南阿蘇鉄道高森駅にて『南阿蘇鉄道復活祭 〜4th STAGE〜』を開催。トレイン運行開始にあわせ、出発式を10時30分発、13時00分発の2回行う。2回目の出発式（13時00分発）では、くまモンも応援に駆け付ける予定だ。
また、マンガ『あさりちゃん』作者の室山まゆみ氏を招き、トークショーも実施。当日は中松駅、白川水源駅でも同時にイベントを開催する。運行情報やカレンダーなどは特設サイトに掲載。
■「がんばれクマモト！マンガよせがきトレイン」特設サイト
http://www.mt-torokko.com/syougakukan/
＜がんばれクマモト！ マンガよせがきトレイン参加漫画家・原作者（五十音順、敬称略）＞
青木琴美、青野春秋、青山剛昌、朱神宝、浅野いにお、東毅、あだち充、阿部潤、新井理恵、安西信行、五十嵐大介、いくえみ綾、池山田剛、イシイ渡、磯谷友紀、伊藤潤二、伊藤悠、猪熊しのぶ、渦井、宇仁田ゆみ、漆原ミチ、大童澄瞳、小川麻衣子、荻野真、尾崎衣良、オジロマコト、小田扉、おのえりこ、加賀やっこ、かざま鋭二、柏木ハルコ、カレー沢 薫、川端新、菊池直恵、北川みゆき、北見けんいち、絹田村子、霧丘晶、クリスタルな洋介、鍬形ゆり、こざき亜衣、小純月子、小林有吾、さいとう・たかを、西原理恵子、坂田信弘、笹乃さい、さだやす、篠塚ひろむ、嶋木あこ、ジョージ秋山、ジョージ朝倉、高尾じんぐ、高木ユーナ、高橋しん、高橋遠州、高橋のぼる、高橋留美子、武富健治、竹良実、田中ててて、たなと、玉置勉強、田村由美、丹羽庭、トウテムポール、飛松良輔、永井三郎、長田亜弓、永松潔、中村ユキチ、奈知未佐子、夏花ナオト、七尾美緒、西炯子、野村知紗、のりつけ雅春、萩尾望都、バナーイ、東村アキコ、秀良子、ヒナチなお、フクシマハルカ、藤井五成、藤子・Ｆ・不二雄、藤沢志月、ほあしかのこ、ホイチョイ・プロダクションズ、星森ゆきも、細野不二彦、穂積、まいた菜穂、町田翠、松田奈緒子、松本剛、眉月じゅん、水口尚樹、水瀬藍、満田拓也、三つ葉優雨、村枝賢一、ムラタコウジ、室たた、室山まゆみ、森真理、八神千歳、YASCORN、安タケコ、やまさき十三、山崎童々、山田玲司、ゆうきまさみ、吉田秋生、吉田史朗、吉田戦車、吉永ゆう、吉本浩二
【写真】人気キャラが熊本復興を願って集結
特別列車には「ドラえもん」「名探偵コナン」「ゴルゴ13」「うる星やつら」「タッチ」などの人気キャラクターがデザインされており、多くの漫画家・原作者からの励ましの言葉なども書かれている。運行は8月末までを予定。
15日には南阿蘇鉄道高森駅にて『南阿蘇鉄道復活祭 〜4th STAGE〜』を開催。トレイン運行開始にあわせ、出発式を10時30分発、13時00分発の2回行う。2回目の出発式（13時00分発）では、くまモンも応援に駆け付ける予定だ。
また、マンガ『あさりちゃん』作者の室山まゆみ氏を招き、トークショーも実施。当日は中松駅、白川水源駅でも同時にイベントを開催する。運行情報やカレンダーなどは特設サイトに掲載。
■「がんばれクマモト！マンガよせがきトレイン」特設サイト
http://www.mt-torokko.com/syougakukan/
＜がんばれクマモト！ マンガよせがきトレイン参加漫画家・原作者（五十音順、敬称略）＞
青木琴美、青野春秋、青山剛昌、朱神宝、浅野いにお、東毅、あだち充、阿部潤、新井理恵、安西信行、五十嵐大介、いくえみ綾、池山田剛、イシイ渡、磯谷友紀、伊藤潤二、伊藤悠、猪熊しのぶ、渦井、宇仁田ゆみ、漆原ミチ、大童澄瞳、小川麻衣子、荻野真、尾崎衣良、オジロマコト、小田扉、おのえりこ、加賀やっこ、かざま鋭二、柏木ハルコ、カレー沢 薫、川端新、菊池直恵、北川みゆき、北見けんいち、絹田村子、霧丘晶、クリスタルな洋介、鍬形ゆり、こざき亜衣、小純月子、小林有吾、さいとう・たかを、西原理恵子、坂田信弘、笹乃さい、さだやす、篠塚ひろむ、嶋木あこ、ジョージ秋山、ジョージ朝倉、高尾じんぐ、高木ユーナ、高橋しん、高橋遠州、高橋のぼる、高橋留美子、武富健治、竹良実、田中ててて、たなと、玉置勉強、田村由美、丹羽庭、トウテムポール、飛松良輔、永井三郎、長田亜弓、永松潔、中村ユキチ、奈知未佐子、夏花ナオト、七尾美緒、西炯子、野村知紗、のりつけ雅春、萩尾望都、バナーイ、東村アキコ、秀良子、ヒナチなお、フクシマハルカ、藤井五成、藤子・Ｆ・不二雄、藤沢志月、ほあしかのこ、ホイチョイ・プロダクションズ、星森ゆきも、細野不二彦、穂積、まいた菜穂、町田翠、松田奈緒子、松本剛、眉月じゅん、水口尚樹、水瀬藍、満田拓也、三つ葉優雨、村枝賢一、ムラタコウジ、室たた、室山まゆみ、森真理、八神千歳、YASCORN、安タケコ、やまさき十三、山崎童々、山田玲司、ゆうきまさみ、吉田秋生、吉田史朗、吉田戦車、吉永ゆう、吉本浩二