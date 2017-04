性で悩んでる人へ さっきUPしたコメント欄への書き込みもそうだけど、 あたしのとこに毎日性の悩みを抱えた人がDMを送ってきます。 結婚して子供がいる人もいれば、まだ12歳の子も。 あたしが伝えたいのは、あたし自身がデビューする2年前まで、辛い経験からみんなには受け入れられる訳ないとか、ひねくれてました。 写真にもいる親友の女の子がいつも、彼女のフリしてくれて、 あたしが嫌なこと言われたりすると、彼女の彼があたしを助けてくれたりさ😭 そんなあたしも、人生賭けた大勝負でTVでカミングアウトして人生が変わりました。 今も、みんなが時代は変わってきてるよね!とか優しい言葉を沢山言われるけど、他の誰でもなく自分が未だに気にしてるんだよね。 デビューする前は基本水着になるのが嫌だから常に海でもタンクトップ。 けど、性の隠してる部分がバレるのが嫌だからあえてメンズ水着着て写真UPしたり。 そんなあたしが今はビキニを着てるよ😂👙 だから悩んでるみんなに伝えたいのは人は変われるってこと。 あたしがカミングアウトする前には、何にも無かったメンズ達が最近のあたしを見てギラついてくるなんて良くある事😂 バカにしてきた奴や陰口叩いた奴をやっと見返せてたと思って鼻で笑ってるよw 自分自身がこんなに変わるんだとビックリしてる。 あたしは性同一性障害を自分で受け入れて、悩んでた部分を長所に変えようと頑張ってる最中❤️ だから、みんなも悩むだろうし、あたしも悩むけど、たった1回の人生が終わる時に、楽しかったな、幸せだったなって思える人生にしようね❤️ 全身ビキニの写真は去年から隠してたけど、去年から海外ではずっとビキニ😂 やりたい格好ができて、恋も楽しんでるあたしは、高校1年生の女の子の夏って感じ😉 また悩んだらDMしてね❤️ 私がみんなに励ましたり、できることはこうしてSNSを利用して発信することだからさ💋 ちなみにお気に入りのビキニは、ターゲットってスーパーでセット40ドルしないの😙❤️ 可愛くない?w #3年で人はこんなに変わる😂 #本気になったらあっちゅーまや😄 #じゅんこはあたしが男の時に一緒に銭湯いきたかったなっていつも悲しい顔で言ってくるけどやめてw #あたしこのUP勇気出したから悩んでる子ファイトね💪🏻❤️ #なんで悩むかってあたしの好きな人もインスタ見てるの😱 #メンズだった頃は極力見られたくない😂 #結局性に偏見してる1番はあたしなんだけどさw #ま仕方ないけどw #あたしはこの性だからgenkingにもなれたし悪い事ばかりじゃないよ💋 #この発信が1人でも悩んでる方に届くといいな😊

