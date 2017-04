EXILEや三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE らが所属するLDHと日本テレビがタッグを組んだプロジェクト「HiGH&LOW」が、今度はよみうりランド(東京都稲城市)とコラボし、「HiGH&LOW THE MUSEUM」「HiGH&LOW THE LAND」を手がけることが明らかになった。「THE MUSEUM」では「HiGH&LOW」の世界観を完全再現し、ドラマや映画のセット、キャストが実際に使用したバイク、衣装、備品などが展示される。

「HiGH&LOW」とはSNS、コミック、ドラマ、映画、オリジナルアルバム、ライブツアーなど、ボーダーレスな展開を繰り広げる総合エンターテインメントプロジェクト。昨年公開された劇場版シリーズ『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』の累計興行収入は33億円を突破した。

今回の「THE LAND」はドラマや映画に登場して「復讐の壊し屋一家」の呼び名を持つ達磨一家が「最強にHOTな祭り」をプロデュースする。飲食スペースにはオリジナルメニューが用意され、会場限定グッズも販売される予定だ。そして「THE MUSEUM」にはファンにはたまらない展示品が並び、「HiGH&LOW」の世界を追体験できる空間が作り出される。

2015年に「HiGH&LOW」プロジェクトが始動した際、EXILEのHIROは「日頃から僕らは『Love, Dream, Happiness』を根本に活動しておりますが、今回のプロジェクトでは、普段僕らがライブや作品などを通して伝える伝え方とは全く別の角度から、『Love, Dream, Happiness』を届けていきたいと思っております」と決意のコメントを発表していた。今年の夏、よみうりランドに「Love, Dream, Happiness」がやってくる。(編集部・海江田宗)

「HiGH&LOW THE MUSEUM」「HiGH&LOW THE LAND」は今夏によみうりランドで開催