みんなおはよう☺︎ よく眠れましたか? わたしは超絶…怖い夢を見て 何度も何度も起こされ快眠出来ずでしたー。 よくあるんだなー、日常的に。 夢を見るとは良いことなのだろうか…しかも怖い夢…あんまり記憶に残ってないけどとにかく怖い夢!笑 そんな時にわたしは携帯のカメラフォルダを見ます。 楽しかった想い出や大好きな人たちの写真を見ると落ち着くのさ! 今日の一枚はまさに家族写真という感じでしょうか。 仕事もプライベートも身を委ねて安心して信頼して甘えてしまう…そんな超絶、愛のかたまりの人たち♡HM板倉さんとSTY杉本さん。Australiaの砂漠での一枚 (それにしても私の腕長くて気持ち悪くない?笑)

A post shared by 川口春奈 (@haruna_kawaguchi_official) on Apr 11, 2017 at 8:04pm PDT