ロバート・レッドフォードとフェイ・ダナウェイが共演した映画『コンドル』(1975)のテレビシリーズに、『ハムナプトラ』シリーズのブレンダン・フレイザーが出演するとDeadlineなどが報じた。

10エピソードから成る「コンドル(原題) / Condor」は何百万人もの命に関わる恐ろしくも見事な計画を発見してしまうCIAの若きアナリスト、ジョー・ターナー(マックス・アイアンズ)を追った作品。襲撃されたジョーの事務所の事件を調査するため、引退を撤回して戻ってくる調査員マーティ・フロストをミラ・ソルヴィノが演じる。

ブレンダンは民間軍事会社に雇われている精神的に不安定だが有能なネイサン・ファウラー役で登場。民間軍事会社とCIAの間を取り持つ重要な歯車的存在で、イスラム過激派への憎悪が彼の原動力となっている一方、戦争の英雄だった父親に認めてもらいたいという思いも彼をかき立てているという。

ブレンダンは最近では「アフェア 情事の行方」の第3シーズンに出演していたほか、映画『ザ・フィールド(原題) / The Field』『ビハインド・ザ・カーテン・オブ・ナイト(原題)/ Behind the Curtain of Night』をすでに撮り終えている。(澤田理沙)