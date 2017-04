「海外ドラマをもっと楽しもう!」をキーワードにスタートした共同プロジェクト、"海外ドラマを見よう!実行委員会"により2014年に制定された「海外ドラマの日(4/28)」。今年はこの日を海外ドラマファンへの感謝デーとして位置づけ、特別イベントが行われることになった。

催しの一つ目は、最も面白い海外ドラマ・ナンバー1を決める「第3回海ドラアカデミー賞」の記者発表。この1年間にリリースされた作品の中からユーサー投票によって決定される同賞は今年で3回目。過去のナンバー1作品は、第1回(2015年)が『GOTHAM/ゴッサム』、第2回(2016年)が『X-ファイル 2016』だったが、今回はどのタイトルが栄冠を獲得するのだろうか。

また、二つ目のイベントとして、海外ドラマファン向け最新作品上映会が開催される。『24 -TWENTY FOUR-』シリーズのスピンオフ『24 -TWENTY FOUR- レガシー』が試写会形式では日本最速上映となるほか、『SEX AND THE CITY』でおなじみのサラ・ジェシカ・パーカー主演の『DIVORCE/ディボース<ファースト・シーズン>』、全米大ヒット中のシカゴシリーズから『シカゴ P.D.』と話題の最新ドラマが一挙に上映される予定。リリースに先駆けて、大画面でそのクオリティを体感することができる。上映会の概要は以下の通り。

<2017年「海外ドラマの日」最新作品上映会>

【日程】4月27日(木)18:00開場/18:30開演

【上映タイトル】

『24 -TWENTY FOUR- レガシー』第1話

『DIVORCE/ディボース<ファースト・シーズン>』第1話

『シカゴ P.D.』第1話

【会場】スぺースFS汐留(東京都港区東新橋1-1-16 汐留FSビル3F)

【募集人数】150名様(応募者多数の場合は抽選)

【参加条件】海外ドラマ好きな18歳以上の男女

【応募先】http://peatix.com/event/249221

【応募締切】4月20日(木)

【企画制作】日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合

【運営】海ドラカフェ実行委員会

【協賛】NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

株式会社KADOKAWA

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社(五十音順)

詳細は特設ページ(http://peatix.com/event/249221)でご確認を。

(海外ドラマNAVI)