2017年のゴールデンウィーク期間、中国道、阪和道など関西地方の高速道路における渋滞は、上下線とも5月3日から6日にかけ多く発生すると予測されます。

2017年GW、関西地方の高速道路における渋滞は？

混雑を回避して快適なドライブを楽しむため、参考にしたい渋滞予測。NEXCO西日本が2017年3月29日（水）、ゴールデンウィーク期間中における高速道路の渋滞予測を発表しました。中国道や阪和道、第二神明道路など大坂近郊の高速道路は、連休後半の5月3日（水・祝）以降、激しく混雑する見込み。なお、それぞれの予測渋滞距離はピーク時のものです。



第二神明道路は5月3日午前8時ごろ、下り方面の名谷IC付近にて最長35kmの渋滞が予測される。写真はイメージ（画像：photolibrary）。

中国道（E2A）

区間：吹田JCT（大阪府吹田市）〜下関IC（山口県下関市）

・4月29日（土）6時台〜12時台

中国吹田IC〜西宮山口JCT（下り） 宝塚東トンネル付近 15km

・4月29日（土）15時台〜21時台

神戸三田IC〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km

・4月30日（日）15時台〜21時台

神戸三田IC〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km

・4月30日（日）15時台〜21時台

三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km （山陽道）

・5月2日（火）6時台〜12時台

中国吹田IC〜西宮山口JCT（下り） 宝塚東トンネル付近 10km

・5月2日（火）15時台〜21時台

神戸JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 10km

・5月3日（水）5時台〜17時台

大山崎JCT〜西宮山口JCT（下り） 宝塚東トンネル付近 30km（名神高速）

・5月3日（水）15時台〜21時台

三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km （山陽道）

・5月4日（木）6時台〜15時台

大山崎JCT〜西宮山口JCT（下り） 宝塚東トンネル付近 25km （名神高速）

・5月4日（木）14時台〜23時台

吉川JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 20km

・5月4日（木）14時台〜23時台

三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 20km（山陽道）

・5月5日（金）7時台〜14時台

中国吹田IC〜西宮山口JCT（下り） 宝塚東トンネル付近 15km

・5月5日（金）13時台〜23時台

吉川JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 20km

・5月5日（金）13時台〜23時台

三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 25km（山陽道）

・5月6日（土）7時台〜13時台

中国吹田IC〜西宮山口JCT（下り） 宝塚東トンネル付近 10km

・5月6日（土）13時台〜翌2時台

吉川JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 20km

・5月6日（土）13時台〜翌2時台

三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 25km （山陽道）

・5月7日（日）14時台〜20時台

神戸三田IC〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km

・5月7日（日）14時台〜20時台

三木JCT〜宝塚IC（上り） 宝塚西トンネル付近 15km （山陽道）

西名阪道（E25）

区間：松原JCT（大阪府松原市）〜天理IC（奈良県天理市）

・5月3日（水）7時台〜12時台

藤井寺IC〜天理IC（下り） 天理IC付近 20km

・5月4日（木）8時台〜12時台

香芝IC〜天理IC（下り） 天理IC付近 10km

阪和道（E26）

区間：松原IC（大阪府松原市）〜南紀田辺IC（和歌山県田辺市）

・5月3日（水）8時台〜13時台

岸和田泉IC〜泉南IC（下り） 泉佐野JCT付近 10km

・5月3日（水）16時台〜21時台

和歌山北IC〜泉佐野JCT（上り） 高倉山トンネル付近 10km

・5月4日（木）9時台〜12時台

貝塚IC〜泉南IC（下り） 高倉山トンネル付近 10km

・5月4日（木）16時台〜19時台

和歌山北IC〜泉佐野JCT（上り） 高倉山トンネル付近 10km

・5月5日（金）15時台〜21時台

和歌山北IC〜泉佐野JCT（上り） 高倉山トンネル付近 10km

・5月6日（土）15時台〜21時台

和歌山北IC〜泉佐野JCT（上り） 高倉山トンネル付近 10km

第二神明道路（E93）

区間：阪神高速3号接続部（兵庫県神戸市）〜明石西IC（兵庫県明石市）

・5月3日（水）6時台〜19時台

武庫川IC〜名谷IC（下り） 名谷IC付近 32km （阪神高速3号神戸線）

・5月3日（水）6時台〜19時台

尼崎IC〜名谷IC（下り） 名谷IC付近 35km （阪神高速3号神戸線、名神高速）

・5月3日（水）8時台〜13時台

明石西IC〜伊川谷IC（上り） 玉津IC付近 10km

・5月4日（木）8時台〜14時台

明石西IC〜伊川谷IC（上り） 玉津IC付近 10km

・5月6日（土）8時台〜13時台

明石西IC〜伊川谷IC（上り） 玉津IC付近 10km

京滋バイパス（E88）

区間：瀬田東IC（滋賀県大津市）〜大山崎JCT（京都府乙訓郡）

・5月3日（水）6時台〜15時台

久御山淀IC〜笠取IC（上り） 宇治トンネル付近 10km

・5月3日（水）6時台〜15時台

京田辺松井IC〜笠取IC（上り） 宇治トンネル付近 15km（第二京阪道路）

・5月4日（木）7時台〜15時台

久御山淀IC〜笠取IC（上り） 宇治トンネル付近 10km

・5月4日（木）7時台〜15時台

京田辺松井IC〜笠取IC（上り） 宇治トンネル付近 15km（第二京阪道路）

・5月5日（金）16時台〜21時台

瀬田東JCT〜宇治東IC（下り） 宇治トンネル付近 10km

・5月5日（金）8時台〜14時台

久御山淀IC〜笠取IC（上り） 宇治トンネル付近 10km

・5月6日（土）16時台〜23時台

瀬田東JCT〜宇治東IC（下り） 宇治トンネル付近 10km

湯浅御坊道路（E42）

区間：御坊IC（和歌山県御坊市）〜有田IC（和歌山県有田郡）

・4月30日（日）15時台〜19時台

印南IC〜広川南IC（上り） 川辺第1トンネル付近 10km（阪和道）

・5月3日（水）6時台〜16時台

下津IC〜広川南IC（下り） 井関トンネル付近 15km（阪和道）

・5月4日（木）7時台〜16時台

下津IC〜広川南IC（下り） 井関トンネル付近 15km（阪和道）

・5月4日（木）13時台〜23時台

印南IC〜広川南IC（上り） 川辺第1トンネル付近 10km（阪和道）

・5月5日（金）7時台〜14時台

下津IC〜広川南IC（下り） 井関トンネル付近 10km（阪和道）

・5月5日（金）13時台〜23時台

印南IC〜広川南IC（上り） 川辺第1トンネル付近 15km（阪和道）

・5月6日（土）13時台〜23時台

印南IC〜広川南IC（上り） 川辺第1トンネル付近 15km（阪和道）

阪神高速3号神戸線

区間：阿波座JCT（大阪府大阪市）〜第二神明道路（兵庫県神戸市）

・4月28日（金）6時台〜14時台

深江IC〜柳原IC（下り） 柳原合流付近 13km

・4月28日（金）6時台〜20時台

月見山IC〜深江IC（上り） 深江サグ付近 19km

・4月29日（土）6時台〜14時台

武庫川IC〜月見山IC（下り） 月見山IC付近 27km

・4月30日（日）7時台〜16時台

西宮IC〜月見山IC（下り） 月見山IC付近 25km

・4月30日（日）9時台〜23時台

月見山IC〜深江IC（上り） 深江サグ付近 20km

・5月1日（月）6時台〜21時台

芦屋IC〜京橋IC（下り） 京橋合流付近 14km

・5月1日（月）14時台〜23時台

月見山IC〜深江IC（上り） 深江サグ付近 20km

・5月2日（火）6時台〜21時台

芦屋IC〜京橋IC（下り） 京橋合流付近 14km

・5月2日（火）14時台〜23時台

月見山IC〜深江IC（） 深江サグ付近 20km

・5月3日（水）8時台〜22時台

月見山IC〜深江IC（上り） 深江サグ付近 20km

・5月4日（木）6時台〜18時台

西宮IC〜京橋IC（下り） 京橋合流付近 17km

・5月4日（木）9時台〜24時台

高丸IC〜深江IC（上り） 深江サグ付近 25km （第二神明道路）

・5月5日（金）6時台〜19時台

武庫川IC〜月見山IC（下り） 月見山IC付近 27km

・5月5日（金）8時台〜22時台

高丸IC〜深江IC（上り） 深江サグ付近 25km （第二神明道路）

・5月6日（土）10時台〜24時台

高丸IC〜深江IC（上り） 深江サグ付近 25km （第二神明道路）

・5月7日（日）14時台〜20時台

京橋IC〜深江IC（上り） 深江サグ付近 12km

※ ※ ※

NEXCO西日本によると、渋滞発生時の死傷事故率は、渋滞していないときの30倍以上とのことで、「渋滞の多く発生する交通混雑期は、特に運転に注意が必要です」と高速道路の利用者に向け呼び掛けています。

【地図】中国道の渋滞といえば



中国道の渋滞といえば東西の宝塚トンネル付近。その西の神戸JCTで山陽道と、そこからさらに約9km西の吉川JCTで舞若道と接続する（画像：国土地理院の地図を加工）。