《身体を温めて風邪予防☆レンコンとゴボウの甘酸っぱ炒め》 根菜もお酢も身体を温めて、老廃物を排出してくれるデトックスに効果にあやかりたいところだけど、 実は両方とも喉に良い野菜。 のどがイガっとしたら、一品に加えてみては? ・ ・ レンコンとゴボウのレシピをリクエストいただいた @33masa66 まーさん、いかがでしょうか? シャキシャキ甘酸っぱくて、ごはんの進むレシピです♪ ・ ・ 〈作り方〉 .譽鵐灰鵑肇乾椒Δ鮴擇辰董∧匏粉をまぶす。(ビニール袋でシャカシャカ振ると速いかも。) ▲侫薀ぅ僖鵑紡燭瓩離リーブオイルを入れて、レンコンとゴボウを焼く。 まんべんなく焼き色がついたら、砂糖、酒、酢、いろは醤油(すべて同量)を入れ、とろみがついたら出来上がり。 ・ すりごまをたっぷりかけて召し上がれ♪ ・ ・ 〈材料〉 #ごぼう 斜め切り #れんこん 1cm幅 #片栗粉 #オリーブオイル #砂糖 (これは #きび糖 ) #酒 #酢 (これは #りんご酢 ) #いろは醤油 ( #だし醤油 ) #すりごま ・ ・ #簡単レシピ #風邪予防 #デトックス #喉いた #身体を温める #ダイエットレシピ #デトックスレシピ #デトックス #甘酸っぱい #食欲増進 #根菜レシピ #おうちごはん #ごはんがすすむ #手料理 #お家ごはん #夕飯 #レシピ #いろはレシピ #歯ごたえのいい料理が好き

