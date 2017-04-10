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RETRO PINK
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¥Ô¥ó¥¯¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó 31,000±ß¡ÜÀÇ¡¿JOHNSMEDLEY FOR GREED International(GREED International Tokyo Store)¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥° 38,000±ß¡ÜÀÇ¡¿¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¡Ê¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ ¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹¡Ë¡¡ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 6,500±ß¡ÜÀÇ¡¿AG¥Ð¥¤ ¥¢¥¯¥¢¥¬¡¼¥ë ¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹ 11,500±ß¡ÜÀÇ¡¿rienda(¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É)
RETRO PURPLE
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¥Ñ¡¼¥×¥ë¥Ë¥Ã¥È 4,200±ß¡ÜÀÇ¡¿¥¢¥á¥ê¥¨¥ë ¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥´¥ó ¡¡²ÖÊÁ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä 10,400±ß¡ÜÀÇ¡¿snidel ¡¡¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 6,000±ß¡ÜÀÇ¡¿¥¢¥Ó¥¹¥Æ¥Ð¥Ã¥¯¡¡ 1,564±ß¡ÜÀÇ¡¿¿À¸Í¥ì¥¿¥¹¡¡ ¥Ñ¥ó¥×¥¹ 7,300±ß¡ÜÀÇ¡¿R&E
RETRO YELLOW
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¥¤¥¨¥í¡¼¥ì¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥× 14,000±ß¡ÜÀÇ¡¿31Sons de mode(¥Ò¥í¥¿) ¡¡¥Ð¥Ã¥° 9,800±ß¡ÜÀÇ¡¿Supreme.La.La ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹ ¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹ 9,900±ß¡ÜÀÇ¡¿ROYAL PARTY
RETRO BLUE
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¥Ö¥ë¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 19,000±ß¡ÜÀÇ¡¿¥Ç¥¤¥¸¡¼¥¯¥ì¥¢À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹ ¡¡¥Ð¥Ã¥° 15,800±ß¡ÜÀÇ¡¿¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¡Ê¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£ ¿·½É¥ß¥í¡¼¥ÉÅ¹¡Ë ¡¡¥µ¥Ü¥µ¥ó¥À¥ë 8,900±ß¡ÜÀÇ¡¿dazzlin
RETRO RED
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©Ray2017Ç¯4·î¹æ
ÀÖ¥Ë¥Ã¥È 8,500±ß¡ÜÀÇ¡¿Noela ¡¡ÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È 6,900±ß¡ÜÀÇ¡¿dazzling ¡¡ÀÖ¥µ¥ó¥À¥ë 8,900±ß¡ÜÀÇ/BABY PURE(EVOL)¡¡¥½¥Ã¥¯¥¹ 500±ß¡ÜÀÇ/·¤²¼²°¡ÊTabio¡Ë ¡¡¥Ð¥Ã¥° 38,000±ß¡ÜÀÇ/Miranda Kerr for Samantha Thavasa(¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹)
RETRO ORANGE
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©Ray2017Ç¯4·î¹æ
¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥«¡¼¥È 13,000±ß¡ÜÀÇ¡¿Noela ¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥Ã¥¯ 7,900±ß¡ÜÀÇ¡¿¥«¥«¥È¥¥(¥¢¥ó¥Ó¥ê¥ª¥ó) ¡¡Çò¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ê¥¹¥«¡¼¥È¤È¥»¥Ã¥È¡Ë 39,000±ß¡ÜÀÇ¡¿¥½¥Ö¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë ¡¡¥½¥Ã¥¯¥¹ 600±ß¡ÜÀÇ¡¿·¤²¼²°¡ÊTabio¡Ë ¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹ 6,900±ß¡ÜÀÇ¡¿R&E
RETRO COLOR ITEM
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01¡§¥Ô¥ó¥¯¤¹¤½¥Õ¥ê¥ë¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È 8,000±ß¡ÜÀÇ¡¿EATME¸¶½ÉËÜÅ¹¡¡ºÙ¿È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
02¡§¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥È 5,750±ß¡ÜÀÇ¡¿rienda(¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É)¡¡¤¯¤¹¤ó¤À¿§¤ß♥
03¡§ÀÖ¥Ñ¥ó¥×¥¹ 9,500±ß¡ÜÀÇ¡¿Swingle Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¡¡ÂÀ¥Ò¡¼¥ë¤¬º£Ç¯¤Ã¤Ý¤¤¡£
04¡§¥Ñ¡¼¥×¥ë¥ê¥Ü¥ó¤Ä¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 26,000±ß¡ÜÀÇ¡¿¥ì¥Ã¥»¡¦¥Ñ¥Ã¥»¡¡¤ªÌÜÎ©¤Á¥ê¥Ü¥ó¤¬¡ý¡£
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05¡§ÀÖÊÁ¥¹¥«¡¼¥È 6,990±ß¡ÜÀÇ¡¿SLY(¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É)¡¡¸ÅÃå¤Ã¤Ý¤¤¾®²ÖÊÁ¢ö
06¡§¥¤¥¨¥í¡¼¥·¥ã¥Ä 4,500±ß+ÀÇ¡¿¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥´¥ó ¡¡1Ëç¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤Ö¤ì¤ë¡ª
07¡§¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥Ã¥¯ 15,800±ß¡ÜÀÇ¡¿¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¡Ê¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£ ¿·½É¥ß¥í¡¼¥ÉÅ¹¡Ë
08¡§¥Ñ¡¼¥×¥ë»É¤·¤å¤¦¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó 9,500±ß¡ÜÀÇ¡¿31Sons de mode(¥Ò¥í¥¿)
¥Ó¥Ó¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤è¤ê¤â¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤è¤ê¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë»Å¾å¤¬¤ë♥¡¡¤³¤Î½Õ¤Ï¿§»È¤¤¤Ç¡¢¥¤¥Þ¥É¥´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
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