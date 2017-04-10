±¿Æ°¤è¤ê¤â¡û¡û¤¬¶áÆ»¤Ç¤·¤¿♡1¥õ·î¤ÇÂÎ»éËÃ1kg¤ò³Î¼Â¤Ë´ÊÃ±¤ËÍî¤È¤¹ÊýË¡
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÂÎ½Å¤è¤ê¤âÂÎ»éËÃ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡ÂÎ»éËÃ¤ò1kgÍî¤È¤¹¤Ë¤Ï¡¢¿©»öÀ©¸Â¤È±¿Æ°¤Ç¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¸úÎ¨Åª¤Ê¤Î¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÎÏÂÅÄÀ¶¹á¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢ÂÎ»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¡ª
ÂÎ½Å1kg¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï´ÊÃ±¤À¤ÈÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö1ÆüÃÇ¿©¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç´À¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ½Å1kg¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢ÂÎ»éËÃ1kg¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë
ÂÎ»éËÃ1kg¤òÍî¤È¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÌó7,000kcal
ÂÎ»éËÃ1kg¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÌó7,000kcal¡£¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍýÏÀÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢1¥ö·î¤Ç1kgÍî¤È¤¹¤Ë¤Ï1ÆüÌó240kcal¡¢2½µ´Ö¤Ç1kgÍî¤È¤¹¤Ê¤é1ÆüÌó500kcal¤ò¿©»öÀ©¸Â¤Ç¸º¤é¤¹¤«¡¢±¿Æ°¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ªÃãÏÒ¾®À¹¤ê1ÇÕÊ¬¡ÊÇòÊÆÌó100g¡Ë¤Î¤´ÈÓ¤ÏÌó170kcal¡¢1»þ´Ö¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÌó200kcal¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤»¤Ð¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡ª
¿©»öÀ©¸Â¤ò¤¹¤ë¤«¡¢£±»þ´Ö¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òËèÆüµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤«¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÇòÊÆ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸¼ÊÆ¤äÁ´Î³¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÇòÊÆ¤ä¿©¥Ñ¥ó¤ò¸¼ÊÆ¤äÁ´Î³¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÎÁ´Î³¹òÊª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê100kcal¤Û¤ÉÂ¿¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿©»öÍ¶È¯ÀÇ®»ºÀ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿©¸å¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤¬Áý¿Ê¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡£1¥õ·î¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¢´Å¤á¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦Â´¶È¡ª
¡Ö»ÔÈÎ¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡¢´Å¤¤Ãº»À°ûÎÁ¤Ê¤É¤Ï¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤ÇÌó200kcal¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤³¤ì¤é¤ò¿å¤ä¤ªÃã¡¢Ãº»À¿å¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë
£¥µ¥é¥À¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÍ×Ãí°Õ
¡Ö¥Á¡¼¥º¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥¯¥ë¥È¥óÅù¤Ï°Õ³°¤È¹â¥«¥í¥ê¡¼¡£¥µ¥é¥À¤À¤«¤é¥Ø¥ë¥·¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£¥µ¥é¥À¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤ÏÆ¦Éå¤ä³¤ÁôÎà¡¢¥«¥Ã¥Æ¡¼¥¸¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤´Å¤¤¤â¤Î¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ï´Å¼ò¤ò°û¤â¤¦
¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢´Å¼ò¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£´Å¼ò¤Ë¤Ï100kcalÄøÅÙ¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª²Û»Ò¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÄã¤¯¡¢ËþÂ´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë
ÂÎ»éËÃ¤ò1kgÍî¤È¤¹¶áÆ»¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¿©»öÀ©¸Â¤Ë·³ÇÛ¤¬¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤Ê¤é¡¢±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È´ðÁÃÂå¼Õ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á±¿Æ°¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÊýË¡¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï...
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¦ÏÂÅÄÀ¶¹á¤µ¤ó
¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢À¸³è½¬´·¤ËÀºÄÌ¤·¡¢TV¤ä»¨»ï¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ì¥®¥ó¥¹ÆþÍá¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤äÎ®¹Ô¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤ò¼«¤é¤âÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢·ò¹¯Èþ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¿ô¤ÏÌó350¼ïÎà¡¢¼«¿È¤â15kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡£¥Ö¥í¥°Instagram
Ž¥ Á´¿È¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯»É·ã¤·¤ÆÂå¼Õ¤òUP¡ª1Æü10²ó¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥È¥¥¥È¥¥¥º¡×¤Ã¤Æ¡©
Ž¥ Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¸ª¤Þ¤ï¤ê¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ë´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
photo¡§shutterstock
¡üÅöµ»ö¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¼èºà¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ê¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£