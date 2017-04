By loa bacon自分が一般的な平均と比べてどれくいらいかけ離れているのかがわかるデータを集めたムービー「Are You Normal?」が公開されています。Are You Normal? - YouTube 例えば、世界の人口の85%は右利きです。もしも両親共に左利きだったとしても、その子どもが左利きになる可能性はわずか25%。人口の65〜85%が舌を巻くことが可能なので、できない人は「普通ではない」と言えるかも。さらに、赤髪をした人は全人口のわずか0.5%しかいないので、かなり希少な髪の毛の色と言えます。親知らずを抜いたことのある人は65%で、眼鏡をかける人口はなんと約25億人。眼鏡をかける人の数が増えれば増えるほど、「眼鏡をかける人」の方が普通になっていく感じ。なお、幼少時に屋内で過ごす時間が長いと、近視になる可能性が高くなると言われています。さらに、アメリカでは成人健常者の50.2%が独身であるのに対し、1970年代は37.4%が独身でした。つまり、アメリカでは年々未婚の成人が増加しており、独身でいることが普通になってきているわけ。これに対し、世界全体でみると成人の80%が結婚しています。なお、アメリカ人が結婚する平均年齢は女性が22.8歳、男性が25.4歳、ルーマニアだと結婚時の平均年齢は17.9歳まで下がるのですが、ギリシャだと31.2歳まで上がります。「ソフィア」という名前は、アメリカを含む9カ国で最も多く付けられる名前なので、「最も普通な名前」と言えるかも。今日、15〜44歳の男性でコンドームを装着してセックスを行う人の割合は65.8%であるのに対して、2006年時の同割合は47.7%と低め。15〜19歳の青年が初めてセックスを行う際にコンドームを装着する割合は78.1%なので、初めてセックスする際の方がコンドームを着用しようとするようです。アメリカ疾病予防管理センターの調査によると、初めてセックスした時の年齢の平均は男性が16.8歳、女性が17.2歳。世界人口の61.3%が雇用されており……アメリカで最も多い職種は小売業。その下にレジ係、事務員、調理師、看護師、ウェイターと続きます。また、成人の75%が乳糖を消化する酵素が少ないため牛乳などの乳糖を摂取するとお腹を壊す「乳糖不耐症」であるとのこと。菜食主義者(ベジタリアン)はアメリカではわずか4〜5%しかいませんが、インドではその割合が30%を超えます。8月や9月が誕生日の人が多いのは、11月や12月の寒くなってきた時期になると人々の外出機会が減り、寝室での行為が増え、9ヵ月後にたくさん子どもが生まれるからとも言われています。現代のアメリカ人女性の平均ブラジャーサイズは36Cで、15年前の平均ブラジャーサイズは34B。なお、日本のサイズに換算すると、36Cはアンダーが78〜82cmで、カップサイズはC〜Dとのこと。加えて、男性の平均陰茎サイズは13cm。ただし、陰茎サイズのほとんどが自己報告によるもので正確に測定された値ではないので、実際の数値からは少し離れているかもしれません。