01.

涙は、悲しみからの健全な出口

02.

涙は、あなたを本当の自分にリンクさせる

03.

涙は、クリエイティビティの源

04.

涙は、あなたの優しさを示すサイン

05.

涙は、気分を高めてくれる

06.

涙は、弱さを見せる「恐怖」をなくす

07.

涙は、心の浄化剤

08.

涙は、人間らしさを実感させてくれる

Licensed material used with permission by Elite Daily