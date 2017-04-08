2017年のゴールデンウィーク期間、東名高速、新東名高速、中央道における渋滞は、後半の5連休に集中しています。

中央道、最長45kmの渋滞を予測

混雑を回避して快適なドライブを楽しむため、参考にしたい渋滞予測。NEXCO各社が2017年3月29日（水）、ゴールデンウィーク期間中における高速道路の渋滞予測を発表しました。東名高速、新東名高速、中央道といった関東と東海、甲信地方を結ぶ各高速道路における交通は、下りが5月2日（火）深夜から4日（木・祝）にかけて、上りが4日から6日（土）にかけて混み合う見込み。なお、それぞれの予測渋滞距離はピーク時のものです。



東名高速、新東名高速、中央道が結ぶ東京と名古屋写真はイメージ（画像：photolibrary）。

東名高速（E1）

区間：東京IC（東京都世田谷区）〜小牧IC（愛知県小牧市）

・4月29日（土）5時台〜13時台

東名川崎IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 15km

・4月30日（日）14時台〜21時台

秦野中井IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 25km

・5月2日（火）9時台〜14時台

横浜青葉IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 10km

・5月2日（火）21時台〜翌2時台

東名川崎IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 15km

・5月2日（火）21時台〜翌2時台

横浜町田IC〜秦野中井IC（下り） 伊勢原バス停付近 10km

・5月2日（火）14時台〜20時台

秦野中井IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 15km

・5月3日（水）4時台〜15時台

東京IC〜秦野中井IC（下り） 伊勢原バス停付近 35km

・5月3日（水）14時台〜21時台

音羽蒲郡IC〜岡崎IC（下り） 岡崎IC付近 10km

・5月3日（水）5時台〜10時台

横浜青葉IC〜東京IC（上り） 東京IC付近 10km

・5月3日（水）6時台〜14時台

豊田JCT〜岡崎IC（上り） 岡崎IC付近 10km

・5月3日（水）6時台〜12時台

一宮IC〜小牧JCT（上り） 小牧JCT付近 10km

・5月3日（水）15時台〜20時台

秦野中井IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 15km

・5月4日（木）5時台〜14時台

東京IC〜秦野中井IC（下り） 伊勢原バス停付近 35km

・5月4日（木）7時台〜14時台

大井松田IC〜御殿場IC（下り） 御殿場IC付近 10km

・5月4日（木）13時台〜23時台

御殿場IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 35km

・5月5日（金）5時台〜13時台

横浜青葉IC〜秦野中井IC（下り） 伊勢原バス停付近 25km

・5月5日（金）14時台〜21時台

音羽蒲郡IC〜岡崎IC（下り） 岡崎IC付近 10km

・5月5日（金）10時台〜23時台

御殿場IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 40km

・5月6日（土）6時台〜12時台

横浜青葉IC〜海老名JCT（下り） 大和トンネル付近 10km

・5月6日（土）11時台〜22時台

御殿場IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 35km

・5月7日（日）14時台〜20時台

秦野中井IC〜横浜町田IC（上り） 大和トンネル付近 15km

新東名高速（E1A、E52、E69）

区間：海老名南JCT（神奈川県海老名市）〜豊田東JCT（愛知県豊田市）

うち開通済区間：御殿場JCT（神奈川県御殿場市）〜豊田東JCT

・5月4日（木）14時台〜21時台

新富士IC〜新清水JCT（下り） 新清水JCT付近 15km

・5月5日（金）14時台〜21時台

新富士IC〜新清水JCT（下り） 新清水JCT付近 15km

・5月6日（土）14時台〜21時台

新富士IC〜新清水JCT（下り） 新清水JCT付近 10km

中央道（E20、E19、E68）

区間：高井戸IC（東京都杉並区）〜小牧JCT（愛知県小牧市）

・4月28日（金）6時台〜10時台

国立府中IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 15km

・4月29日（土）6時台〜12時台

高井戸IC〜八王子IC（下り） 国立府中IC付近 15km

・4月29日（土）6時台〜12時台

八王子IC〜相模湖IC（下り） 相模湖IC付近 15km

・4月30日（日）15時台〜19時台

八王子IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 15km

・4月30日（日）15時台〜21時台

大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 20km

・5月1日（月）6時台〜9時台

国立府中IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 10km

・5月2日（火）21時台〜翌2時台

国立府中IC〜相模湖東IC（下り） 八王子JCT付近 15km

・5月2日（火）6時台〜9時台

国立府中IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 10km

・5月3日（水）5時台〜18時台

高井戸IC〜相模湖IC（下り） 相模湖IC付近 45km

・5月3日（水）7時台〜14時台

甲府南IC〜韮崎IC（下り） 双葉JCT付近 10km

・5月3日（水）9時台〜13時台

国立府中IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 15km

・5月3日（水）17時台〜19時台

国立府中IC〜高井戸IC（上り） 調布IC付近 10km

・5月3日（水）15時台〜0時台

大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 20km

・5月3日（水）10時台〜14時台

伊那IC〜岡谷JCT（上り） 岡谷JCT付近 15km

・5月3日（水）6時台〜14時台

小牧東IC〜恵那IC（上り） 屏風山PA付近 25km

・5月4日（木）5時台〜13時台

高井戸IC〜相模湖IC（下り） 相模湖IC付近 40km

・5月4日（木）16時台〜20時台

恵那IC〜土岐IC（下り） 土岐IC付近 15km

・5月4日（木）10時台〜14時台

国立府中IC〜高井戸IC（上り） 高井戸IC付近 10km

・5月4日（木）15時台〜翌1時台

大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 25km

・5月4日（木）7時台〜13時台

土岐JCT〜恵那IC（上り） 屏風山PA付近 15km

・5月5日（金）6時台〜12時台

稲城IC〜八王子IC（下り） 国立府中IC付近 10km

・5月5日（金）6時台〜12時台

八王子IC〜相模湖IC（下り） 相模湖IC付近 10km

・5月5日（金）16時台〜20時台

恵那IC〜土岐IC（下り） 土岐IC付近 15km

・5月5日（金）16時台〜20時台

八王子JCT〜国立府中IC（上り） 国立府中IC付近 10km

・5月5日（金）9時台〜翌1時台

大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 30km

・5月5日（金）9時台〜15時台

一宮御坂IC〜大月JCT（上り） 笹子トンネル付近 10km

・5月5日（金）8時台〜13時台

土岐IC〜恵那IC（上り） 屏風山PA付近 10km

・5月6日（土）9時台〜20時台

大月IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 25km

・5月7日（日）9時台〜19時台

上野原IC〜八王子JCT（上り） 小仏トンネル付近 10km

※ ※ ※

これら路線における最長渋滞は、中央道 下り 相模湖IC付近で5月3日（水）の5時台から18時台にかけ発生、ピークは6時、45kmと予測されています。

【写真】大和トンネル、事故処理中



東名高速 下り 大和トンネル内での事故処理の様子（2017年3月8日、乗りものニュース編集部撮影）。