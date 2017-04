マクドナルドは、親子二世代に人気のダイキャスト製ミニカー「トミカ」と、女の子を中心に幅広い世代に人気のキャラクター「リラックマ」のおもちゃがセットになった、ハッピーセット「トミカ」「リラックマ」を2017年4月14日(金)から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗除く)にて販売開始!

マクドナルド ハッピーセット「トミカ/リラックマ」

発売日:2017年4月14日(金)

販売店舗:全国のマクドナルド(一部店舗を除く)

「ハッピーセット」は、1987年に販売が開始され、今年で30周年を迎える、チーズバーガーやチキンマックナゲットなどのメインメニュー、サイドメニュー、ドリンク、おもちゃがセットになったマクドナルドで大人気のお子様向けメニュー。

お好みに合わせて野菜ジュースやスイートコーンなど100通りを超える様々な組み合わせを選べるメニューのバラエティや、マクドナルド限定の楽しいおもちゃが好評の人気商品に、「トミカ」と「リラックマ」が登場します!

マクドナルド ハッピーセット「トミカ」

ハッピーセットに4回目の登場となる「トミカ」は、子供たちに人気の”街のヒーロー”である消防車やパトカーなどのはたらく車シリーズ。

今年は初めて日産 GT-Rやマツダ ロードスターなどのかっこいいスポーツカーと合わせて全8種で登場します!

ハッピーセット「トミカ」にスポーツカーが登場するのは今回が初めてで、さらにその中の一種であるトヨタ86はマクドナルドオリジナルのデザイン。

すべて手転がしで遊べるほか、はしごを動かすことができたり、ボンネットを開けるとエンジンルームが見えるなどの仕掛けがついています☆

マクドナルド ハッピーセット「リラックマ」

「リラックマ」は2003年に誕生した着ぐるみのクマのキャラクターで、かわいい癒しキャラクターとして、女の子や大人の女性を含め幅広い層に人気を得ています。

今回ハッピーセットからリラックマが初登場となり、リラックマとマクドナルドがコラボレーションしたかわいいおもちゃが全8種登場します☆

ハッピーセットボックスの中からキイロイトリが現れたり、コリラックマが目を閉じながらジュースを飲んだりするなどの楽しい仕掛けで遊ぶことができます。

また、リラックマの世界観を再現したかわいいデザインはインテリアにもぴったりです♪

4月15日(土)・16日(日)の2日間だけのスペシャルプレゼント!

期間中の4月15日(土)・16日(日)の2日間は、ハッピーセット「トミカ」「リラックマ」1セット購入につき、「トミカ スペシャルDVD2017」または「リラックマ オリジナルコラボシール」1枚をプレゼント!

ハッピーセット「トミカ」と「リラックマ」は2017年4月14日(金)から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗除く)にて発売開始です♪

※各おもちゃは、数量に限りがあるので、なくなり次第終了

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

【トミカ】

©TOMY

【リラックマ】

©2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

スポーツカーや癒しのキャラクターが登場!マクドナルド ハッピーセット「トミカ/リラックマ」はDtimesで公開された投稿です。