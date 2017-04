MakeUseOf.:YouTubeでは毎月60億本以上もの動画が視聴されています。YouTubeがオンライン動画ストリーミング界の王者であることは、今さら言うまでもないでしょう。YouTubeは最高のプラットフォームです。でも、それをさらに優れたものにするサイトやアプリを知っていれば、YouTubeはもっと素晴らしいものになります。

YouTubeのデベロッパーは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるアプリの開発に懸命に取り組んでいます。とはいえ、彼らにできることは限られています。YouTubeを新たな次元へと引きあげているのは、実はファンなのです。今回は、きっと気に入る、誰にも見たことのない動画を発見できるサイトや、もっと簡単に再生リストを作成できる拡張機能などをご紹介しましょう。

1. YouTube Go:データ通信量を節約しつつ動画をダウンロード



YouTube動画をハードドライブにダウンロードする方法は山ほどありますが、公式アプリとなると、この『YouTube Go』が初です。Googleは昨年9月にインドでYouTube Goをローンチしました。その目的は、速度が遅かったり、通信制限があったりといった問題を抱えるインターネットプランに加入しているユーザーのために、YouTubeへのアクセスをもっと簡単にすることです。

YouTube Goでは異なった画質での動画のダウンロードが可能で、それがデータ通信量の節約につながります。また、動画のプレビューが表示されるため、動画をストリームあるいはダウンロードしなくても、クリップ全体にざっと目を通すこともできます。おそらくYouTube Goがもっとも優れている点となると、ローカル通信で動画をほかのユーザーたちと共有できることでしょう。

YouTube Goは、Google Play Storeから誰でもダウンロードできますが、まだテスト段階のアプリであるという点にはご注意ください。ユーザーによっては、以下のリンクからAPKファイルを入手して、アプリをAndroid端末に手動インストールもしくはサイドローディングする必要があるかもしれません。

ダウンロード:YouTube Go for Android(無料)

ダウンロード:YouTube Go APK from APKMirror





2. TubeLister(Chrome拡張機能):動画のタブをひとまとめにして再生リストへ



『TubeLister』は「一体、今までどこに!?」と思わず叫びたくなってしまうほど素晴らしいChrome拡張機能です。YouTube愛好家にとってもっとも重要な拡張機能となると、たぶんこれでしょう。簡単に言うと『TubeLister』は、開いているYouTube動画のタブを再生リストにひとまとめにしてくれるのです。







大半のユーザーは複数のタブを開いてYouTube動画を視聴しています。でも、そのせいでブラウザの動作が遅くなるばかりか、見逃してしまう動画も出てくるかもしれません。そうならないためにも、『TubeLister』を入手しましょう。アイコンをクリックすると、すべてのタブが再生リストに早変わりして、最初から最後までのタブが順番に再生されます。

再生リストは自動的には保存されないので、あとで見るために残しておくかどうかは、あなた次第です。YouTube向けの『OneTab』と考えてもらえればわかりやすいでしょう。





3. QueueTube for YouTube!(Chrome拡張機能):再生を中断することなく、ほかの動画を検索



YouTubeが抱える最大の問題は、同一のタブ内では動画を見ながらほかの動画の検索ができないことです。検索を行うと、再生中の動画は停止され、検索結果を表示する新しいページに飛ばされることになります。かといって、わざわざ別のタブを開いて検索するというのも煩わしいものです。まさにこれが、読者の皆さんに『QueueTube for YouTube!』をおすすめしたい理由です。

『QueueTube for YouTube!』を使うと、検索結果が右側のペイン(通常は関連動画が表示される場所)に表示されます。こうすれば視聴を中断することなく、新しい動画を見つけて再生リストに追加できます。

『QueueTube for YouTube!』はChrome拡張機能の中でも最高のものの1つでしょう。OperaをはじめとするほかのChromiumベースのブラウザにもインストールして使用できます。





4. DJ2Q(ウェブアプリ):パーティー用の再生リストをみんなで作成



再生リストといえば、YouTubeでは再生リストを誰かと共有して、いっしょに作成することができません。YouTubeがもっとも優秀なミュージックプレーヤーになりえることを思うと、この点は少し歯痒く感じられますが、御多分に洩れず、この問題にも回避する方法があります。

『DJ2Q』はパーティー用の共有再生リストを作成するベストな方法です。名前をつけてパーティーをつくり、そこに動画を追加していきます。友だちとリンクを共有すると、彼らも再生リストに動画を追加できるようになります。

再生に関する操作はホストが一括して行い、楽曲もホストのスピーカーからしか再生されません。リンクを持っているゲストにできるのは楽曲の追加だけです。『DJ2Q』はとても使いやすいウェブアプリです。その使いやすさは、まさに優れたプレイリスト共有アプリの証と言えるでしょう。

注:MakeUseOfが行ったテストでは、Facebookアカウントでサインインすると、楽曲を再生リストに追加できませんでした。Facebookでログインせずに、匿名で利用したほうが無難かもしれません。





5. Astronaut.io(ウェブサイト):誰も見ていない動画の世界初の視聴者になろう



読者の皆さんの中には、YouTube動画の視聴回数を稼ぎたいと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしも誰もがそう思っているわけではありません。YouTubeには、ごく普通のユーザーたちがたくさんの動画をアップロードしています。それらのすべてに最適なタイトルがつけられているわけではなく、多くは共有もされていません。ですから、こうした「視聴回数:0回」の動画を発見できれば、あなたは視聴者の第1号になれるのです。

こうした動画の世界初の視聴者になることには、何かクールな魅力のようなものがあります。「Astronaut.io」は一種のアートプロジェクトのようなもので、過去1週間にアップロードされたものの中から、一般的な名前がつけられた、視聴回数が0回の動画を見つけ出します。

各動画は数秒間だけ再生され、次の動画へと切り替わっていきます。ユニークな方法でYouTubeをブラウジングできるAstronaut.ioを眺めていると、不思議と気分が落ち着いてきます。

これまでにもMakeUseOfは、サイトに行かずにYouTube動画を見られる興味深い方法をいくつか取り上げてきましたが、Astronaut.ioが提供してくれるのは、まったく新しい体験です。こちらも見逃し厳禁です。



