バンダイは、癒しキャラクターとして大人気の「リラックマ」とその仲間「コリラックマ」をモチーフにした和菓子「食べマス リラックマ」2種を、2017年4月25日から全国のローソン(沖縄を除く)で数量限定発売します。価格は各280円。

「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のシリーズ。リラックマシリーズ4作目となる本製品は、初めてリラックマたちの「全身」を和菓子で表現した商品です。「リラックマ」と「コリラックマ」のやや丸みを帯びコロンとした姿を緻密な技術により“練りきり”で表現。それぞれ小さな耳や手足、背面のしっぽはもちろん、コリラックマの胸元の赤い“ボタン”に至るまで丁寧につくり込んでいます。

ちょこんと座り、真ん丸な瞳でじーっと見上げる愛らしい姿は、どこから食べたらいいのか悩んでしまうほどのかわいさです。中の餡の味は和菓子ならではの繊細な味わいを残しつつも、若い世代に馴染みのあるプリン味(リラックマ)、ミルク味(コリラックマ)の2種類を用意。春の行楽イベントや、お子さまの集まる場にぴったりの一品となっています。

↑プリン味(リラックマ)

↑ミルク味(コリラックマ)

あまりのかわいらしさに、思わず食べるのをためらってしまいそうな一品。写真を撮ってSNSにアップしてもよさそうですね。

(C) 2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.