ドワンゴが運営する動画サービス「niconico」で、面白かった冬アニメおよび期待の春アニメを選ぶニコニコアンケート「ネットユーザーが本気で選ぶアニメ総選挙 2017冬アニメ&春アニメ編」を2017年4月4日(火)21時00分から21時30分まで実施し、冬アニメ全84作品、春アニメ全65作品を対象に30分間で43,171人の回答を得た。その結果、最も面白かった冬アニメは『 けものフレンズ 』、最も期待している春アニメは『進撃の巨人Season2』となった。■総合ランキング(TOP10)Q1.2017年1月から3月にテレビ地上波で放送されたアニメは以下の通りです。そのうち一番面白かったアニメを1つお答えください。(五十音順)けものフレンズ 0.79%この素晴らしい世界に祝福を!2 10.00%小林さんちのメイドラゴン 8.43%幼女戦記 6.95%ガヴリールドロップアウト 3.02%ACCA13区監察課 2.15%亜人ちゃんは語りたい 1.81%TVアニメ リトルウィッチアカデミア 1.78%あいまいみー(第3期) 1.59%銀魂. 1.54%Q2.2017年4月からテレビ地上波で放送予定のアニメは以下の通りです。そのうち一番期待するアニメを1つお答えください。(五十音順)進撃の巨人Season2 11.79%アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 10.24%夏目友人帳 陸 5.82%有頂天家族2 5.11%エロマンガ先生 4.10%遊☆戯☆王VRAINS 4.10%僕のヒーローアカデミア2期 3.83%笑ゥせぇるすまん NEW 3.83%冴えない彼女の育て方♭ 3.63%フレームアームズ・ガール 3.49%●男性編Q1.2017年1月から3月にテレビ地上波で放送されたアニメは以下の通りです。そのうち一番面白かったアニメを1つお答えください。(五十音順)けものフレンズ 42.71%この素晴らしい世界に祝福を!2 11.07%小林さんちのメイドラゴン 8.68%幼女戦記 6.83%ガヴリールドロップアウト 3.38%亜人ちゃんは語りたい 1.98%TVアニメ リトルウィッチアカデミア 1.75%あいまいみー(第3期) 1.66%ACCA13区監察課 1.35%信長の忍び 1.11%Q2.2017年4月からテレビ地上波で放送予定のアニメは以下の通りです。そのうち一番期待するアニメを1つお答えください。(五十音順)アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 11.14%進撃の巨人Season2 10.82%エロマンガ先生 4.63%有頂天家族2 4.60%夏目友人帳 陸 4.40%遊☆戯☆王VRAINS 4.21%冴えない彼女の育て方♭ 4.16%フレームアームズ・ガール 4.01%ソード・オラトリアダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝 3.77%笑ゥせぇるすまん NEW 3.73%●女性編Q1.2017年1月から3月にテレビ地上波で放送されたアニメは以下の通りです。そのうち一番面白かったアニメを1つお答えください。(五十音順)けものフレンズ 29.77%幼女戦記 7.64%小林さんちのメイドラゴン 7.00%ACCA13区監察課 6.77%銀魂. 4.45%この素晴らしい世界に祝福を!2 3.87%ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校 3.72%信長の忍び 2.60%昭和元禄落語心中 -助六再び篇- 2.45%3月のライオン 2.30%Q2.2017年4月からテレビ地上波で放送予定のアニメは以下の通りです。そのうち一番期待するアニメを1つお答えください。(五十音順)進撃の巨人Season2 16.91%夏目友人帳 陸 13.37%有頂天家族2 7.79%僕のヒーローアカデミア2期 7.08%アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 5.47%スタミュ(第2期) 4.53%笑ゥせぇるすまん NEW 4.34%遊☆戯☆王VRAINS 3.47%神撃のバハムート VIRGIN SOUL 2.34%信長の忍び〜伊勢・金ヶ崎篇〜 2.32%■調査概要調査対象:アンケート実施日時にniconicoにアクセスしていて、ニコニコでアニメを視聴したことのあるユーザー実施日時:2017年4月4日(火)21時00分〜21時30分回答者数:4万3,171人■解析結果