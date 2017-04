ドキュメンタリー映画『MOTHER FUCKER』が8月28日から東京・渋谷のHUMAXシネマほか全国で順次公開される。同作は、1992年に設立された音楽レーベル「Less Than TV」の主宰・谷ぐち順と、妻のYUKARI、息子の共鳴、さらに彼らの仲間たちを捉えたドキュメンタリー作品。Less Than TVからはbloodthirsty butchers、ギターウルフ、DMBQ、ロマンポルシェ。といったアーティストたちが音源を発表している。作中では、レーベル運営や音楽活動、谷ぐちの日常である障がい者の介助、弱冠8歳でハードコアバンド「チーターズマニア」を結成した共鳴がデビューライブに挑む様子など、商業主義から離れ、生活に根付いた音楽活動を映し出している。またチーターズマニアによるBAD BRAINSの公認カバーソング“ペイテュウカム”も収録。監督はSPACE SHOWER TVやVICE JAPAN、MTVなどの音楽番組に携わってきた映像作家・大石規湖。トクマルシューゴやDEERHOOF、BiS階段、奇妙礼太郎、GELLERSといったアーティストたちのライブDVDやPVを制作しているほか、谷ぐちのバンドFOLK SHOCK FUCKERSのPVも制作。川口潤監督によるbloodthirsty butchersのドキュメンタリー映画『kocorono』では監督補助を務めた。同作で大石は撮影、編集も担当している。また企画には谷ぐちと飯田仁一郎(Limited Express (has gone?)、OTOTOY、SCRAP)が携わっている。■大石規湖監督のコメントこの映画の制作期間に出会った人たちのおかげで私の“生活”は大きく変わりました。タイトルに騙されたと思って映画館まで観に来てください。■谷ぐち順のコメントどうしよう!!!劇場でモッシュ起こっちゃうかも(世界初)