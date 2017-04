映画『ローン・レンジャー』『コードネーム U.N.C.L.E.』のアーミー・ハマーと、アカデミー賞助演女優賞に輝いた『リリーのすべて』や『光をくれた人』のアリシア・ヴィキャンデルが、アクションスリラー映画『フリークシフト(原題) / Freakshift』で共演することになったとDeadlineが報じた。

『サイトシアーズ〜殺人者のための英国観光ガイド〜』『ハイ・ライズ』などのベン・ウィートリー監督が手掛ける本作は、うだつのあがらない警官たちが闇世界で活動するギャングたちをとらえて殺してしまうというストーリー。ハマーは、ウィートリー監督の最新作『フリー・ファイヤー』にも出演している。

ハマーは、サンダンス映画祭やベルリン国際映画祭で上映され評判を呼んだルカ・グァダニーノ監督の『コール・ミー・バイ・ユア・ネーム(原題) / Call Me by Your Name』が11月より全米公開予定。また、7月に日本で公開されるピクサーアニメ『カーズ』の第3弾『カーズ/クロスロード』では声の出演を果たしている。(鯨岡孝子)