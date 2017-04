Just the beginning TOUR 2017についての更なる詳細の発表っ🎤✨ なんと...5月から7月を第1章、9月から11月を第2章、12月から翌年2月までを第3章という3部構成のツアーになります‼️ #そう物語は続いて行く #第1幕と第2幕の頃を思い出すね

