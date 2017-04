仕事でお金を手にするほど、

心は虚しくなっていった。

Rhinal Patel(映像ディレクター)

Photo by Paco Rocha

Rhinalのギモン:

お金に囚われない人生とは、

どういうものか?

Photo by Paco Rocha

全額寄付で無一文に。でも、

人とのつながりを感じることができた。

Photo by Paco Rocha

貧困や差別に直面するたび、

芽生えていく「分かち合う」ことの大切さ

Photo by Paco Rocha

不安や恐怖を乗り越えたのは

人々の「優しさ」と「愛情」

Licensed material used with permission by Rhinal Patel