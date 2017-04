ドウェイン・ジョンソンが主演する映画『ジュマンジ』の新作タイトルは『ジュマンジ:ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル(原題) / Jumanji: Welcome to the Jungle』(日本語訳:ジャングルへようこそ)に決まったと、米ラスベガスのシネマコンで発表された。The Hollywood Reporter などが報じた。

故ロビン・ウィリアムズさん主演の『ジュマンジ』(1995)は、プレイの内容が現実となってしまう不思議なボードゲームが引き起こすハプニングを描いたファンタジーアドベンチャー。ドウェインいわく、『バッド・ティーチャー』のジェイク・カスダン監督がメガホンを取った今回の新作は「リブート」ではなく「前作に続く物語」だといい、“不思議なボードゲーム”は“不思議なビデオゲーム”に若干進化を遂げている。

物語は、居残りで学校の地下室の掃除をさせられていた高校生4人が「ジュマンジ」という名のソフトが入った古いビデオゲーム機を見つけてしまうところからスタート。それぞれプレイするキャラクターを選択するや、自分がそのキャラクターの体で実際にジャングルに居ることに気付き……。オタク高校生がドウェイン・ジョンソンの体に、高校の人気者の女子はジャック・ブラックの体になってしまうといい、ドウェインのオタク演技&ジャックのキュートな女子高生演技に笑わされることになりそうだ。

ドウェインは「俺たちの新『ジュマンジ』のゴールは、オリジナル版とロビン・ウィリアムズさんの遺産に敬意を表しながら物語を展開させ、この素晴らしくてクールな世界を新たな世代に紹介する、とても楽しいクリスマス映画を作ることだった」とInstagramで明かし、近々予告編も公開すると予告している。全米公開は12月22日。(編集部・市川遥)