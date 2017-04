No laptop? No prob. Just haul your 27" iMac to Starbucks. pic.twitter.com/gmL8MaHKnv — Eric Siegmund ن (@ESieg) 2014年1月4日

He was rocking the entire iMac at Starbucks. Nice! pic.twitter.com/iDfHJrwI8k — Out of the Box IT (@outoftheboxit) 2015年12月14日

人気コーヒーチェーンのスターバックス(以下、スタバ)。比較的静かで、ソファなども充実していることから、ノートパソコンなどを持ち込んで仕事や勉強をしている人を見かけることがあります。

しかし、そうした人々に対して「迷惑だな」「席を占領しないで」といった意見が多く寄せられています。

実際、最近では、スタバでノートパソコンを利用している人に対し「ここはパソコン教室じゃない!」と怒鳴り始めたおじさんの目撃情報がTwitter上で話題を呼んでいます。

その通り!他でやってほしい。邪魔なんだよね。カフェであって職場じゃないよ。満席時は本当にイラっとする。

そんな共感を示すコメントがあふれている一方で、反論のコメントも多数寄せられています。

仕事してるだけなのに、なんでそんな言われなきゃいけないの。ステータスみたいな扱いされても困る。ただWi-Fiが使いだけ。満席の時には席を空けるようにしてるし、一緒にしないでほしい。

スタバ店内での、ノートパソコン利用に対しさまざまな意見が飛び交う中、アメリカではもっとスゴイことが起こっていました。

さすがアメリカ、規格外

スタバのノートパソコンユーザーは、アメリカだとこうなります。

なんと、デスクトップパソコンをそのまま持ち込んでしまう人がいるんです!!

Remember that guy who took his iMac to Starbucks? pic.twitter.com/dT1CQvvz8N — hanz. (@Hannah_Kaate) 2016年4月15日

「こいつは何時間も居座る気だな…!」と相手に伝えるそのたたずまい。

そこまでしてパソコンを使用したい理由とは一体何なのか…それ以上に、一体どうやってここまで持ってきたのかが気になります。

しかも、アメリカではスタバ店内でデスクトップパソコンを利用している人が、多数目撃されているというのだから驚きです。

もちろん、スタバ側はパソコンの使用を禁止しているわけではありません。1人ひとりが他の人を気遣う心を持てば、誰もが快適に利用できる空間をつくることができるのではないでしょうか。

