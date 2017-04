Il fallo di mano di #Brozovic che ha provocato il rigore, poi realizzato da #Quagliarella e decisivo per la vittoria blucerchiata #TikiTaka pic.twitter.com/O8sPQACs9S

Brozovic should've been subbed after 25 minutes today.. Stupid mistake

Il fallo di mano di #Brozovic che ha provocato il rigore, poi realizzato da #Quagliarella e decisivo per la vittoria blucerchiata #TikiTaka pic.twitter.com/O8sPQACs9S

Brozovic is the new migliore portiere al mondo 😂#InterSamp pic.twitter.com/G3cstb6vwb