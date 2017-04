全国から200組1000人以上の アイドル がゴールデンウィーク中の5月6日に東京・ 日本武道館 に集結し、ファンと交流する初のイベント『武道館アイドル博2017』が開催されることが決定した。関係者は「アイドル版コミケ」を目指し、「2020年に向けて日本のアイドル文化を全世界にアピールしていきたい」と意欲をみせている。同イベントはCheeky ParadeやREADY TO KISS、エルフロート、2o Love to Sweet Bulletら「NEXTアイドル」を集めた初のイベント。主催者は「アイドルはライブだけではなく、ファンとの交流を含めた形態が今やポップカルチャーとして日本の文化の一つとなっている」とし、「日本武道館から日本の“女子力”を世界に発信していくことで、アイドル文化の活性化させていきたい」と言う。現在、全国各地の“ご当地アイドル”を含めると、有名・無名を問わず1000組前後のアイドルが存在すると言われ、今回のイベントではメジャーを目指すアイドルを厳選。既に130組を選出しているが、参加希望者が増えているため「最終的には200組以上になります。ソロ、グループを含め1000人以上のアイドルが武道館のアリーナに集まります」(関係者)と展望を明かす。イベントは午前10時開演で終演は午後8時予定。会場内に特設ステージを設け、トークやクイズ大会などバラエティー企画が行われるほか、アリーナをブースで分けて握手会やチェキ会、トーク会など、それぞれが独自の手法でファンとの交流を図る予定となっている。総合MCはチュートリアルの福田充徳、サブMCは初恋タロー、コメンテーターはコラムニストの吉田豪氏の予定。ステージの模様はAbemaTVとSHOWROOMで生配信される。■『武道館アイドル博2017』出演アイドルCheeky Parade/2o Love to Sweet Bullet/KATA☆CHU/エルフロート/READY TO KISS/SAY-LA/強がりセンセーション/花言葉はイノセンス/ベボガ!(虹のコンキスタドール黄組)/Party Rockets GT/Stella☆Beats/Chu☆Oh!Dolly/絶対直球女子!プレイボールズ/全力少女R/原宿物語/Pimm’s/天晴れ!原宿/P.IDL/notall/dela/仮面ライダーGIRLS/Princess Garden-姫庭-/少女隊/上月せれな/クマリデパート/FluffyBomb/おやすみセカイ/ダイヤモンドルフィー/リアライト/mi-na/エモクルスコップ/ぷれ☆すく/Checkmate/KAMOがネギをしょってくるッ!!/東京CLEAR’S/ユメオイ少女/PPP!PiXiON/TOKYO5/ぴゅあ娘/アイドル諜報機関LEVEL7/東京CuteCute/三毛猫歌劇団/dora☆dora/黄金時代/BLAST/星乃ちろる/One Stopin Step/萌えこれ学園/天空音パレード/異国のパルピタンテ/桜花爛漫/ダイヤモンドガールズ/マシュマロ3d+/ラブアンドロイド/東京CLEAR’S SMILE/Anji Airi/鈴木朱音/ジキルとハイド/百花繚蘭/愛夢クラウンTOKYO/はなちゃん(池田はな)&赤ちょこ/Peace Love/メリアブーケ/Summer Rocket/みんなのこどもちゃん/ノンシュガー&ノンシュガーノンスウィート/Fleramo[Orion]/loop/突撃☆ランチボックス/おしくらまんじゅ/大宮I☆DOLL/Splash!/Re-teeat/ただの女の子/小森千沙/WenDee/キミイロプロジェクト/ARIA/水森由菜withつるぴかりん/楽遊アイドル部/サンスポアイドルリポーターSIR/Parfait/Magical Girl☆Seiren/CLOCK & BOTAN(柳沢あやの)/Kippis!/結城ちか/安島菜々/Barbee/加藤里保菜/きゅい〜ん’ズ/虹色fanふぁーれ/GLITTER☆/代々木女子音楽院/G☆girls/マーメイドル/Girls Beat!!/爆音少女症候群/眉村ちあき/茶果菜(ちゃかな)/Sweet=Sweet/こうめ/みっちゃん(ソロ)/民謡ガールズ/Summer Rocket/みんなのこどもちゃん/里咲りさ ほか