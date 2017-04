01.

みんなに認めて欲しい!という欲求

02.

つい「怒り」をぶつけてしまう

03.

見た目へのコンプレックス

04.

「完璧なパートナー」に出会える期待

05.

思い描く通りの理想の人生

06.

お金持ちになれるという妄想

07.

幸運が舞い込むかも、という空想

08.

言い訳をするクセ

09.

昔の恋人への想い

10.

必要以上に頑固なところ

11.

物事を先延ばしにするクセ

12.

過去のトラウマや古傷

13.

ネガティブな思考

14.

他人を批判する気持ち

15.

嫉妬心は何も生み出さない

16.

不安に苛まれる毎日

17.

「幸せ」を他人任せにしてない?

18.

過去に生きること

19.

すべてをコントロールしたい!という欲求

20.

自分への過度な期待

