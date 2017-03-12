¡Ö¤Þ¤Ö¤¿¤Î·Á¡×ÊÌ¡ª¡É¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë²Ä°¦¤¯¡É¸«¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡
°ì½Å¡¦Æó½Å¡¦±üÆó½Å¡¦¡¦¡¦¤Þ¤Ö¤¿¤Î·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¸«¤¨Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇº¤ß¤Ï¤Ä¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¾°³î¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤¬²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡ÖÉáÄÌ¤ÎÆó½Å¡×
Éý¤¬¹¤¯¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð±üÆó½Å¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÉáÄÌ¤ÎÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÊý¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¤À¤¤¤¿¤¤ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æó½ÅÉýÁ´ÂÎ¤Ë¥«¥é¡¼¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤Î¤»¤Æ¤âåºÎï¤ËÈ¯¿§¤ò¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥á¥¤¥¯¤¬ÇÉ¼ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥á¥¤¥¯±Ç¤¨¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÇº¤ß¤â¤Ê¤¤ÍýÁÛÅª¤Ê¤Þ¤Ö¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÊý¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¡©
¡É¤·¤Ã¤«¤ê¡É¥á¥¤¥¯¤À¤È¡ÖÇ»¤¯¡×¸«¤¨¤Æ¡¢¡É¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡É¥á¥¤¥¯¤À¤È¡ÖÌ²¤¿¡×¤½¤¦¡Ä
»¨»ï¡Ö¾®°Ëâageha¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Éý¤Î¹¤¤Æó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¡£Æó½ÅÉý¤Î¹¤µ¤È¡É¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤¬ÈæÎã¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Àº£¤Ï
¡¦¥¢¥¤¥«¥é¡¼¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤¿¤á¥á¥¤¥¯¤¬Ç»¤¯¸«¤¨¤ë¡£
¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤À¤ÈÌ²¤¿¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤òÇö¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡×¤È¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÇº¤àÊý¤¬Áý²ÃÃæ¡£
Éý¤Î¹¤¤Æó½Å¤µ¤ó¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤òÇö¤¯¸«¤»¤Ä¤ÄÌÜÎÏ¤ò½Ð¤¹ÊýË¡
¡¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÄ¹¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
➁Äù¤á¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÂÀ¤á»÷¤¤¤ì¤ë¡£
¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢º¬¸µ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥«¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¢¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÆó½ÅÉý¤è¤ê¤â¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÉý¤òÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æó½ÅÉý¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤òÄù¤á¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÇËä¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£ÂÀ¤¯¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¤È¥á¥¤¥¯¤¬Ç»¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë°ìÈÖÂ¿¤¤¡Ö±üÆó½Å¡×
¡É¤Þ¤Ö¤¿¡É¤Ø¤Î¡Ö¿§°Ü¤ê¡×¤¬·ù¡¦¡¦¡¦¡ÉÇ»¤¤¡É¥á¥¤¥¯¤Ï¡Ö°ì½Å¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡¦¡¦¡¦¤ÈÇº¤ß¤¬¤Á
ÆüËÜ¿Í¤ËºÇ¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï±üÆó½Å¡£¤³¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÊý¤Ï
¡¦Æó½Å¤Î¥·¥ï¤Ë¥á¥¤¥¯¤¬¿§°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¦¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ä¤Ä¤±¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤¹¤ë¤È°ì½Å¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤ÈÇº¤ß¤òÊú¤¨¡¢Æó½Å¤ÎÉý¤ò¹¤¯¤¹¤ë¥³¥¹¥á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥³¥¹¥á¤òÄ¹¤¯»È¤¦¤È¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÉéÃ´¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Çö¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¡ÖÆó½Å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Ìñ²ð¡£
±üÆó½Å¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ò³è¤«¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌÜ¸µ¤òºî¤ëÊýË¡
¡ÌÜ¿¬¤Î¤ß¤Ë¥ê¥¥Ã¥É¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¡£
➁²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤à¡£
¤Ç¤¹¡£
ÌÜÆ¬¡ÁÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤·or¤Þ¤ÄÌÓ¤Î´Ö¤òËä¤á¤ë¤Î¤ß¤Ë¤·¡¢Æó½Å¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ¿¬¤è¤ê¤ä¤äÄ¹¤á¤Ë¥¹¡¼¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£ÉáÄÌÌÜ¤µ¤ó¡¦¥¿¥ìÌÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥Í¤¢¤²¤Æ¤¢¤²¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Æó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÊý¤È°ã¤¤¡¢¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â²ÚÈþ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡©¡ª¡Ö°ì½Å¡×
ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤¬¡Ö¤¤Ä¤¯¡×¸«¤¨¤ë¡¢ÌÜ¤¬¡Ö¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÆó½Å¤Ë¤¹¤ë¥³¥¹¥á¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤
°ì½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¥µ¥¤¥º¤ä·Á¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¸µ¤ÎÌÜ¤ò³è¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Æó½Å¤Ë¤¹¤ë¥³¥¹¥á¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¡¢Æó½Å¤ä±üÆó½Å¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¥á¥¤¥¯¤ò³«»Ï¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡¦ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤¬¤¤Ä¤¯¸«¤¨¤ë¡£
¡¦Èý¤ÈÌÜ¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¡£
¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ì½Å¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¡É¸Ø¤ê¡É¤È¡É¼«¿®¡É¤ò»ý¤Ä¥á¥¤¥¯Ë¡
¡ÂÀ¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¡£
➁¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤Î´Ý¤ß¤Î±è¤Ã¤Æ¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤Î¥·¥ã¥É¥¦¤òÆþ¤ì¡¢¥Û¥ê¤òºî¤ë¡£
¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°ì½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÀ¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¥á¥¤¥¯¤¬Ç»¤¯¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯°Ê³°¤Î¿§¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤ÈÈý¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢´ãµå¤Î´Ý¤ß¤Ë±è¤Ã¤ÆÈ©¤è¤ê¤â¥À¡¼¥¯¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¿¤é¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ÌÜ¸µ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡Ö¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿Æó½Å¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¤À¤ì¤¬·è¤á¤¿¤Î¡©³Î¤«¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤Éý¤ÎÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤À¤±²Ä°¦¤¯¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤ª´éÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿´é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ÆÈþ¤·¤¤¤â¤Î¡£
¼«Ê¬¤ÎÌÜ¸µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥¤¥¯¤È¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ò¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©