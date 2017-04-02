TDR¤ò¾å²ó¤ëÍèµÒ¿ô¡¢¾ï¼±ÇË¤ê»ÜºöÂ³¡¹¤ÎÂç´ÝÅìµþÅ¹
¡¡3·î²¼½Ü¤Î¤È¤¢¤ëÊ¿Æü¡£³«Å¹¤«¤é30Ê¬¸å¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö1»þ´ÖÂÔ¤Á¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤âÂ³¡¹¤È¹ÔÎó¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡¢ºÇ¸åÈø¤Ï1»þ´ÖÈ¾ÂÔ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÂç´ÝÅìµþÅ¹¡Ù¤Î¥á¡¼¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¸÷·Ê¡£Èà¤é¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¡ØN.Y.¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¡Ù¤À¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¹õÅü¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤í¤È¤í¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¡¢¸ý¤É¤±¤Î¤¤¤¤¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤µ¤¯¤µ¤¯¤Î¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎºÅ»ö¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤Î1¹æÅ¹¤¬¤³¤³Âç´ÝÅìµþÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£2015Ç¯7·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤Î¹ÔÎóÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ¤«¤éÍè¤¿¼çÉØ¤ÎÄÍËÜ¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦60ºÍ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¤ËÍè¤¿¤éÉ¬¤º´ó¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Âç´Ý¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÊÂ¤Ö¤Î¤â³Ð¸ç¤Î¤¦¤Á¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¢¤È¡¢Î¹¹Ô¤Î»þ¤âÉ¬¤ºÂç´Ý¤Ç¤ªÊÛÅö¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤Ï¹¥¤ß¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ê¤é¤ªÊÛÅö¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤·¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¤ªÊÛÅö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ï¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶»Áû¤®¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡Ù¡ÊÅìµþ½ñÀÒ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Î»ûºäÄ¾µ£¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¿Ê½Ð¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£2000Ç¯¤ËÂçÅ¹ÊÞË¡¤¬µ¬À©´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤È¤ä¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤ÎÀªÎÏ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÉ´²ßÅ¹¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤¿¡£
¡¡¹âµé»Ö¸þ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÏÍÑ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¯¤ËÃÏÊý¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£ÃÏÊý°ì¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ôÒÎ¥¤ì¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤ÏÅìµþ¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎÊñÁõ»æ¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµÕÉ÷¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç´Ý¤Ï¤É¤ÎÃÏÊý¤Ç¤â·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥´¥¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Âç´ÝÅìµþÅ¹¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¥¹¥´¥¤¡£2009Ç¯¤È2012Ç¯¤ÎÁ´ÌÌ²þÁõ¸å¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎÆþÅ¹µÒ¿ô¤ÏÌó3700Ëü¿Í¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤¿3019Ëü¿Í¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÂç´ÝÅìµþÅ¹¤ÎÅ¹¤Å¤¯¤ê¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹»ûºä¤µ¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï1³¬¤Ï²½¾ÑÉÊÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Âç´ÝÅìµþÅ¹¤Ç¤Ï1³¬¤ò¥¹¥¤¡¼¥ÄÇä¤ê¾ì¡È¥Ç¥Ñ¥¤¥Á¡É¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¶È³¦½é¡£¤·¤«¤â1000¼ïÎà¤â¤Î¤ªÊÛÅö¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö¤ªÊÛÅö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤â¤¢¤ë¡È¥Ç¥ÑÃÏ²¼¡É¡¢ÄÌ¾Î¡Ø¤Û¤Ã¤Ú¥¿¥¦¥ó¡Ù¤â´Þ¤á¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ÎÇä¤ê¾ì¤¬¡¢2¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡£
¡¡¶È³¦¤Î¾ï¼±¤òÇË¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¡¢Âç´ÝÅìµþÅ¹PR¹Êó¤ÎµÜÀî¹á¿¥¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö2007Ç¯¤ÎÁ´ÌÌ²þÁõ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè1´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤Î2007Ç¯¤Î»þ¤Ï¡¢¾²ÌÌÀÑ¤¬Á°¤Î·úÊª¤è¤ê¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤½¤ÎÊ¬¡¢¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ÎÇä¾åÈæÎ¨¤¬¹â¤¤Âç´ÝÅìµþÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ×Ì¿½ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç£±³¬¤â¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â·ö¡¹ëà¡¹¤Ç¡£¡È¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥í¥¢¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡É¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¹¤¬·ë¶É¡¢¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÆâÁõ¡ÄÌó6m¤Û¤É¤Î¹â¤¤Å·°æ¤Ë¡¢¾²¤âÊÉ¤â¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÆâÁõ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£1³¬¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Çã¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¹¹ÔµÒ¤ä¡Ö1³¬¤¬¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤À¤È½÷À¤Ð¤«¤ê¤ÇÆþ¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎÍèµÒ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö2³¬¤Ï²½¾ÑÉÊÇä¤ê¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢½÷ÀµÒ¤¬ÃËÀ¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë²½¾ÑÉÊ¤ò»î¤·¡¢Çã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¡×¡ÊµÜÀî¤µ¤ó¡Ë
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2017Ç¯4·î13Æü¹æ