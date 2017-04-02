世界の代表チーム、いまの「背番号10」は誰だ！調べてみた(2017年3月)
今年最初のインターナショナルマッチウィーク、世界各地で代表戦が行われた。
現在、各国代表チームで「10番」を背負っている選手は誰なのかを調べてみた。
◇アジア
日本代表
MF 香川 真司（ドルトムント/28歳）
韓国代表
MF ナム・テヒ（カタールのレフウィヤ/25歳）
中国代表
MFチェン・チー（広州恒大/36歳）
イラン代表
FWカリム・アンサリファルド（オリンピアコス/26歳）→MFアリ・カリミ（NKロコモティヴァ・ザグレブ/23歳）
オーストラリア代表
FWロビー・クルーズ（遼寧宏運/28歳）
UAE代表
FWイスマイール・マタル（アル・ワフダ/33歳）※オーマル・アブドゥラフマンは21番
◇北中米
アメリカ代表
MFクリスティアン・プリシッチ（ドルトムント/18歳）
メキシコ代表
MFルイス・モンテス（レオン/30歳）
カナダ代表
FWシメオン・ジャクソン（ウォルソール/30歳）
◇アフリカ（今月はW杯予選なし）
ナイジェリア代表
MFオグヘネカロ・エテボ（フェイレンセ/21歳）
セネガル代表
FWサディオ・マネ（リヴァプール/24歳）
マリ代表
FWカリファ・クリバリ（ヘント/25歳）久保裕也の同僚。PSGユース出身で、2メートル近い長身FW。
エジプト代表
MFムハンマド・サラー（ローマ/24歳）
カメルーン代表
FWヴァンサン・アブバカル（ベシクタシュ/25歳）
アルジェリア代表（1月時点）
MFナビル・ベンタレブ（シャルケ/22歳）
◇南米
ブラジル代表
FWネイマール（バルセロナ/25歳）
アルゼンチン代表
FWリオネル・メッシ（バルセロナ/29歳）
コロンビア代表
MFハメス・ロドリゲス（レアル・マドリー/25歳）
ウルグアイ代表
MFジョルジアン・デ・アラスカエタ（クルゼイロ/22歳）
チリ代表
MFホルへ・バルディビア（アル・ワフダ/33歳）
エクアドル代表
DFワルテル・アジョビ（モンテレイ/37歳）
ペルー代表
MFクリスティアン・クエバ（サンパウロ/25歳）
パラグアイ代表
MFデルリス・ゴンサレス（ディナモ・キエフ/23歳）
ベネズエラ代表
MFロムロ・オテロ（アトレチコ・ミネイロ/24歳）身長165cmのテクニシャン
ボリビア代表
MFラミロ・バカ（ケブラチョ/17歳）→MFジャスマニ・カンポス（バンコク・グラス/28歳）
◇欧州
フランス代表
FWケヴィン・ガメイロ（アトレティコ・マドリー/29歳）
スウェーデン代表
MFエミル・フォルスベリ（RBライプツィヒ/25歳）
ブルガリア代表
MFイヴェリン・ポポフ（スパルタク・モスクワ/29歳）
ベラルーシ代表
レナン・ブレサン（チャヴェス/28歳）ブラジル出身
ルクセンブルク代表
ヴァンサン・ティル（メス/17歳）
スイス代表
グラニット・ジャカ（アーセナル/24歳）
ハンガリー代表
MFゾルターン・ゲラ（フェレンツヴァーロシ/37歳）
ポルトガル代表
MFジョアン・マリオ（インテル/24歳）
ラトビア代表
FWヴァレリス・シャバラ（リガ/22歳）
ドイツ代表
FWルーカス・ポドルスキ（ガラタサライ/31歳）→MFメスト・エジル（アーセナル/28歳）
北アイルランド代表
FWカイル・ラファティー（ノリッジ/29歳）
チェコ代表
DFペトル・マレシュ（ムラダ・ボレスラフ/26歳）
セルビア代表
FWドゥシャン・タディッチ（サウサンプトン/28歳）
ノルウェー代表
MFアンデルス・コンラッドセン（ローゼンボリ/26歳）
アイルランド代表
FWケヴィン・ドイル（コロラド・ラピッズ/33歳）→MFロビー・ブラッディ（バーンリー/25歳）
ウェールズ代表
MFアーロン・ラムジー（アーセナル/26歳）
オーストリア代表
MFズラトコ・ユヌゾヴィッチ（ブレーメン/29歳）
ベルギー代表
MFヤニック・カラスコ（アトレティコ・マドリー/23歳）
ジョージア代表
MFジャノ・アナニーゼ（スパルタク・モスクワ/24歳）
ポーランド代表
DFバルトシュ・ベレシニスキ（サンプドリア/24歳）
モンテネグロ代表
FWステファン・ムゴシャ（カールスルーエ/25歳）
デンマーク代表
MFクリスティアン・エリクセン（トッテナム/25歳）
ルーマニア代表
FWコンスタンティン・ブデスク（アストラ/28歳）
アルメニア代表
MFゲヴォルグ・ガザリャン（マリティモ/28歳）※ヘンリフ・ムヒタリャンは18番
イングランド代表
MFデル・アリ（トッテナム/20歳）
スロバキア代表
MFアルベルト・ルスナーク（レアル・ソルトレイク/22歳）
スロベニア代表
MFヴァルテル・ビルサ（キエーヴォ/30歳）
スコットランド代表
MFロバート・スノッドグラス（ウェストハム/29歳）
スペイン代表
MFティアゴ・アルカンタラ（バイエルン・ミュンヘン/25歳）
イタリア代表
MFマルコ・ヴェッラッティ（PSG/24歳）
イスラエル代表
FWトメル・ヘメド（ブライトン/29歳）
アルバニア代表
FWアルマンド・サディク（ルガーノ/25歳）
マケドニア代表
FWゴラン・パンデフ（ジェノア/33歳）
ギリシャ代表
MFコスタス・フォルトゥニス（オリンピアコス/24歳）
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表
MFミラレム・ピャニッチ（ユヴェントス/26歳）
クロアチア代表
MFルーカ・モドリッチ（レアル・マドリー/31歳）
アイスランド代表
MFギルフィ・シグルズソン（スウォンジー/27歳）
ウクライナ代表
MFエフゲン・コノプリャンカ（シャルケ/27歳）
トルコ代表
MFアルダ・トゥラン（バルセロナ/30歳）
フィランド代表
FWテーム・プッキ（ブレンビューIF/27歳）
コソボ代表
MFアルベル・ゼネリ（ヘーレンフェーン/22歳）