世界の代表チーム、いまの「背番号10」は誰だ！調べてみた(2017年3月)

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今年最初のインターナショナルマッチウィーク、世界各地で代表戦が行われた。

現在、各国代表チームで「10番」を背負っている選手は誰なのかを調べてみた。

◇アジア

日本代表

MF 香川 真司（ドルトムント/28歳）

韓国代表

MF ナム・テヒ（カタールのレフウィヤ/25歳）

ナム・テヒとチェン・チー

中国代表

MFチェン・チー（広州恒大/36歳）

イラン代表

FWカリム・アンサリファルド（オリンピアコス/26歳）→MFアリ・カリミ（NKロコモティヴァ・ザグレブ/23歳）

オーストラリア代表

FWロビー・クルーズ（遼寧宏運/28歳）

UAE代表

FWイスマイール・マタル（アル・ワフダ/33歳）※オーマル・アブドゥラフマンは21番

◇北中米

アメリカ代表

MFクリスティアン・プリシッチ（ドルトムント/18歳）

メキシコ代表

MFルイス・モンテス（レオン/30歳）

カナダ代表

FWシメオン・ジャクソン（ウォルソール/30歳）

◇アフリカ（今月はW杯予選なし）

ナイジェリア代表

MFオグヘネカロ・エテボ（フェイレンセ/21歳）

セネガル代表

FWサディオ・マネ（リヴァプール/24歳）

マリ代表

FWカリファ・クリバリ（ヘント/25歳）久保裕也の同僚。PSGユース出身で、2メートル近い長身FW。

エジプト代表

MFムハンマド・サラー（ローマ/24歳）

カメルーン代表

FWヴァンサン・アブバカル（ベシクタシュ/25歳）

アルジェリア代表（1月時点）

MFナビル・ベンタレブ（シャルケ/22歳）

◇南米

ブラジル代表

FWネイマール（バルセロナ/25歳）

アルゼンチン代表

FWリオネル・メッシ（バルセロナ/29歳）

コロンビア代表

MFハメス・ロドリゲス（レアル・マドリー/25歳）

ウルグアイ代表

MFジョルジアン・デ・アラスカエタ（クルゼイロ/22歳）

チリ代表

MFホルへ・バルディビア（アル・ワフダ/33歳）

エクアドル代表

DFワルテル・アジョビ（モンテレイ/37歳）

ペルー代表

MFクリスティアン・クエバ（サンパウロ/25歳）

パラグアイ代表

MFデルリス・ゴンサレス（ディナモ・キエフ/23歳）

ベネズエラ代表

MFロムロ・オテロ（アトレチコ・ミネイロ/24歳）身長165cmのテクニシャン

ボリビア代表

MFラミロ・バカ（ケブラチョ/17歳）→MFジャスマニ・カンポス（バンコク・グラス/28歳）

◇欧州

フランス代表

FWケヴィン・ガメイロ（アトレティコ・マドリー/29歳）

スウェーデン代表

MFエミル・フォルスベリ（RBライプツィヒ/25歳）

ブルガリア代表

MFイヴェリン・ポポフ（スパルタク・モスクワ/29歳）

ベラルーシ代表

レナン・ブレサン（チャヴェス/28歳）ブラジル出身

ルクセンブルク代表

ヴァンサン・ティル（メス/17歳）

スイス代表

グラニット・ジャカ（アーセナル/24歳）

ハンガリー代表

MFゾルターン・ゲラ（フェレンツヴァーロシ/37歳）

ポルトガル代表

MFジョアン・マリオ（インテル/24歳）

ラトビア代表

FWヴァレリス・シャバラ（リガ/22歳）

ドイツ代表

FWルーカス・ポドルスキ（ガラタサライ/31歳）→MFメスト・エジル（アーセナル/28歳）

北アイルランド代表

FWカイル・ラファティー（ノリッジ/29歳）

チェコ代表

DFペトル・マレシュ（ムラダ・ボレスラフ/26歳）

セルビア代表

FWドゥシャン・タディッチ（サウサンプトン/28歳）

ノルウェー代表

MFアンデルス・コンラッドセン（ローゼンボリ/26歳）

アイルランド代表

FWケヴィン・ドイル（コロラド・ラピッズ/33歳）→MFロビー・ブラッディ（バーンリー/25歳）

ウェールズ代表

MFアーロン・ラムジー（アーセナル/26歳）

オーストリア代表

MFズラトコ・ユヌゾヴィッチ（ブレーメン/29歳）

ベルギー代表

MFヤニック・カラスコ（アトレティコ・マドリー/23歳）

ジョージア代表

MFジャノ・アナニーゼ（スパルタク・モスクワ/24歳）

ポーランド代表

DFバルトシュ・ベレシニスキ（サンプドリア/24歳）

モンテネグロ代表

FWステファン・ムゴシャ（カールスルーエ/25歳）

デンマーク代表

MFクリスティアン・エリクセン（トッテナム/25歳）

ルーマニア代表

FWコンスタンティン・ブデスク（アストラ/28歳）

アルメニア代表

MFゲヴォルグ・ガザリャン（マリティモ/28歳）※ヘンリフ・ムヒタリャンは18番

イングランド代表

MFデル・アリ（トッテナム/20歳）

スロバキア代表

MFアルベルト・ルスナーク（レアル・ソルトレイク/22歳）

スロベニア代表

MFヴァルテル・ビルサ（キエーヴォ/30歳）

スコットランド代表

MFロバート・スノッドグラス（ウェストハム/29歳）

スペイン代表

MFティアゴ・アルカンタラ（バイエルン・ミュンヘン/25歳）

イタリア代表

MFマルコ・ヴェッラッティ（PSG/24歳）

イスラエル代表

FWトメル・ヘメド（ブライトン/29歳）

アルバニア代表

FWアルマンド・サディク（ルガーノ/25歳）

マケドニア代表

FWゴラン・パンデフ（ジェノア/33歳）

ギリシャ代表

MFコスタス・フォルトゥニス（オリンピアコス/24歳）

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表

MFミラレム・ピャニッチ（ユヴェントス/26歳）

クロアチア代表

MFルーカ・モドリッチ（レアル・マドリー/31歳）

アイスランド代表

MFギルフィ・シグルズソン（スウォンジー/27歳）

ウクライナ代表

MFエフゲン・コノプリャンカ（シャルケ/27歳）

トルコ代表

MFアルダ・トゥラン（バルセロナ/30歳）

フィランド代表

FWテーム・プッキ（ブレンビューIF/27歳）

コソボ代表

MFアルベル・ゼネリ（ヘーレンフェーン/22歳）