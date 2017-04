¡È¥É¥­¥É¥­¤ï¤¯¤ï¤¯¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡ªÏÃÂê¤Î¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥Ñ¥ó¡×¤òºî¤í¤¦

❁ アモーレがいっぱい♡ . おはようございます♪ . @nao.yts さんの #DFCvalentine2017 に参加させていただきました♡ ナオさんお誘いありがとうございます! . 飛び入り参加可だそうなので皆さん是非❁ 詳しくはナオさんのページで(ˊo̴̶̷̤ ᴗ o̴̶̷̤ˋ) . 私が作ったのはチョコレートの#かくれんぼケーキ ♪ ケーキから#ミニー のクッキーがたくさん出てきて #ミッキー メロメロ〜てやつ♡ 型はクリアファイルで使い捨てを作りました♪ . 楽しいイベントありがとうございます❁ . . 話は変わって私事ですが先日フォロワーさんが1万人になりました〜( ꒪⌓꒪)! びっくり! 見慣れない数字に自分のホームじゃないみたいでそわそわしています。 . 作品も写真もブレブレだったりする私の未熟なpostに、いつもいいねやコメント、フォローありがとうございます♡ . 色々と五里霧中な私ですが、楽しくインスタを続けていけたらと思っています❁ これからも、よろしくお願いします(*ˊᵕˋ*) . . ついでに、、本日から#パティシエカメラ部 さんの部員に仲間入りさせていただきました♡ No.405です♪ また新しい出会いがありそうで楽しみ! よろしくお願いします(*´艸`*) . . #ありがとうございます#バレンタイン#チョコケーキ#チョコレート#クッキー#ディズニー#手作りお菓子#アモーレ#キャラ弁#スイーツ#キラキラバレンタイン#おうちカフェ#デリミア#mamari#cookingram#cotta#LOCARI#lin_stagrammer#bake#cake#mickeymouse#minniemouse#kyaraben#cutefood

A post shared by tarchi. (@tar_chi) on Feb 9, 2017 at 4:13pm PST