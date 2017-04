ファッション界最大のイベントを追うドキュメンタリー映画『メットガラ ドレスをまとった美術館』の場面写真が解禁となった。写真はクライマックスとなる豪華絢爛な“メットガラ”に参加したセレブの場面写真。キム・ガーダシアン&カニエ・ウエスト、ジャスティン・ビーバー、ジョージ・クルーニー、ベン・スティラー&オーウェン・ウィルソン、ブラッドリー・クーパー、ジェニファー・ローレンスと豪華スターのきらびやかな装いを堪能することができる。本作はプラダを着た悪魔ことアナ・ウィンターが仕掛ける“ファッション界のアカデミー賞”といわれた“メットガラ”に初潜入したドキュメンタリー作品。MET服飾部門を指揮する革新的キュレーターのアンドリュー・ボルトンと米国VOGUE誌の編集長であるアナ・ウィンターが、伝説の展覧会と世紀の一夜のために奮闘する8ヵ月に密着した。“メットガラ”はメトロポリタン美術館にセレブや一流芸能人、ファッション業界人が一堂に会したファッション界世界最大イベント。一流メゾンの鮮やかなオートクチュールを身にまとい、豪華スターがレッドカーペットを闊歩することで毎年話題になっている。舞台となった2015年のメットガラのテーマは「China: Through the Looking Glass」。中国にスポットをあて、まばゆいばかりの作品群が来場者を魅了した。映画『メットガラ ドレスをまとった美術館』は4月15日より、 Bunkamura ル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほかで全国公開。