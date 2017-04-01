「土曜ワイド劇場」最終回は西村京太郎トラベルミステリー第６７弾 土曜ワイド 最終回の作品が決定

テレビ朝日の２時間ドラマ「土曜ワイド劇場」（土曜後９・００）は８日、最終回。１９７７年のスタート以来、４０年間の歴史に幕を下ろす。ラストを飾るのは俳優の高橋英樹（７３）が主演を務める「西村京太郎トラベルミステリー」。



人気シリーズの第６７弾「箱根紅葉・登山鉄道の殺意」。原作は西村氏の「十和田南へ殺意の旅」、脚本は今井詔二氏、 監督は村川透氏。箱根などを舞台に、十津川警部と亀井刑事が謎の連続殺人事件解決に挑む。



十津川警部は８１年のスタート当初は三橋達也さんが演じ、２０００年から高橋に。亀井刑事は１２年、愛川欽也さんから高田純次（７０）にバトンタッチした。共演は星野真里（３５）雛形あきこ（３９）秋本祐希（４０）林泰文（４５）山口馬木也（４４）森本レオ（７４）宇梶剛士（５４）山村紅葉（５６）ら。



情報番組「サタデーステーション」（土曜後９・００）のスタートに伴い「土曜ワイド劇場」は「日曜ワイド」として日曜午前１０時枠に移る。

外部サイト